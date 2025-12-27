Tempestade atinge Porto Alegre e Região Metropolitana na tarde deste sábado; veja fotos

Na tarde deste sábado (27), a Capital e a Região Metropolitana foram atingidas por uma forte tempestade .

As condições climáticas se espalharam por todo o Estado. Alguns municípios podem registrar acumulados superiores aos 75 milímetros ao dia, rajadas de vento que se aproximam dos 90 km/h e queda de granizo, principalmente na Campanha, Centro e Sul. No Noroeste e no Norte, a chuva aparece de forma mais isolada, segundo a Climatempo.