Temperatura volta a subir e pode chegar a 30ºC nesta quarta-feira no RS

Áreas da Serra podem amanhecer com temperatura na casa dos 13ºC. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A presença de sol entre nuvens irá predominar na maior parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (3), mas ainda há chance de chuva fraca em áreas próximas à faixa litorânea.

Pancadas isoladas podem ocorrer no Litoral, na Costa Doce, na Região Metropolitana e no Centro. Os acumulados ficam abaixo de 15 milímetros.

Conforme a Climatempo, a temperatura pela manhã já começa elevada em áreas do Oeste e do Noroeste e à tarde esquenta um pouco mais, o que irá favorecer a sensação de calor.

Os termômetros ficam mais baixos na metade leste gaúcha, especialmente na Serra, onde a mínima pode atingir 13ºC em cidades como Canela e São Francisco de Paula. A expectativa é de que os índices fiquem mais amenos no decorrer do dia.

Qual a tendência para quinta-feira

O tempo segue aberto sobre todo o território gaúcho na quinta-feira (4), prevê a Climatempo. Sem nebulosidade, o calor deve ser um dos destaques da Metade Oeste.

Já na porção Leste, o sol aparece entre nuvens, o que torna os índices nos termômetros mais agradáveis.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (3)

Região Metropolitana

Sol entre muitas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 28ºC.

Serra

Dia de sol entre nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 14ºC e 24ºC.

Campanha

Terça-feira de sol o dia todo. Em Bagé, as marcas ficam entre 16ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol entre nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 15ºC e 26ºC.

Sul

Sol e períodos de céu nublado. Em Pelotas, os termômetros variam entre 16ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Dia de sol entre muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 23ºC.

Centro

Quarta-feira de sol, com muitas nuvens à tarde. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Previsão de sol e muitas nuvens à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste

Predomínio de sol entre nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 30ºC.