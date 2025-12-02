Temperatura volta a subir e pode chegar a 30ºC nesta quarta-feira no RS

A presença de sol entre nuvens irá predominar na maior parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (3), mas ainda há chance de chuva fraca em áreas próximas à faixa litorânea.
Pancadas isoladas podem ocorrer no Litoral, na Costa Doce, na Região Metropolitana e no Centro. Os acumulados ficam abaixo de 15 milímetros.
Conforme a Climatempo, a temperatura pela manhã já começa elevada em áreas do Oeste e do Noroeste e à tarde esquenta um pouco mais, o que irá favorecer a sensação de calor.
Os termômetros ficam mais baixos na metade leste gaúcha, especialmente na Serra, onde a mínima pode atingir 13ºC em cidades como Canela e São Francisco de Paula. A expectativa é de que os índices fiquem mais amenos no decorrer do dia.
Qual a tendência para quinta-feira
O tempo segue aberto sobre todo o território gaúcho na quinta-feira (4), prevê a Climatempo. Sem nebulosidade, o calor deve ser um dos destaques da Metade Oeste.
Já na porção Leste, o sol aparece entre nuvens, o que torna os índices nos termômetros mais agradáveis.
Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (3)
Região Metropolitana
Sol entre muitas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 28ºC.
Serra
Dia de sol entre nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 14ºC e 24ºC.
Campanha
Terça-feira de sol o dia todo. Em Bagé, as marcas ficam entre 16ºC e 26ºC.
Fronteira Oeste
Predomínio de sol entre nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 15ºC e 26ºC.
Sul
Sol e períodos de céu nublado. Em Pelotas, os termômetros variam entre 16ºC e 26ºC.
Litoral Norte
Dia de sol entre muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 23ºC.
Centro
Quarta-feira de sol, com muitas nuvens à tarde. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.
Norte
Previsão de sol e muitas nuvens à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 27ºC.
Noroeste
Predomínio de sol entre nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 30ºC.
