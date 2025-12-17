Ambiente

Dia de contraste
Notícia

Temperatura no RS deve subir mais de 15ºC entre a manhã e a tarde nesta quinta-feira

Na Serra, mínimas podem chegar aos 10ºC, enquanto na Fronteira Oeste os termômetros ultrapassam os 30ºC

Zero Hora

