Temperatura no RS deve subir mais de 15ºC entre a manhã e a tarde nesta quinta-feira

Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 31ºC. André Ávila / Agencia RBS

Apesar da proximidade do verão, parte do Rio Grande do Sul deve continuar a sentir um frio fora de época em dezembro. A temperatura continua mais baixa na manhã desta quinta-feira (18), especialmente na Serra e na divisa com Santa Catarina.

São José dos Ausentes: mínima de 10ºC e máxima de 25ºC

mínima de 10ºC e máxima de 25ºC Bom Jesus: mínima de 11ºC e máxima de 26ºC

mínima de 11ºC e máxima de 26ºC Cambará do Sul: mínima de 11ºC e máxima de 25ºC

Por outro lado, áreas da Fronteira Oeste e do Noroeste devem observar máximas que ultrapassam os 30ºC. Com destaque para a amplitude térmica, o calor torna-se um destaque.

De acordo com a Climatempo, o tempo permanece firme e com céu aberto em todas as regiões do Estado. Dessa forma, diante da maior incidência solar, é esperada uma elevação dos termômetros ao passar das horas.

Alegrete: mínima de 15ºC e máxima de 32ºC

mínima de 15ºC e máxima de 32ºC Itaqui: mínima de 16ºC e máxima de 32ºC

mínima de 16ºC e máxima de 32ºC São Borja: mínima de 17ºC e máxima de 32ºC

Como fica o tempo nos próximos dias

O tempo se mantém com sol entre nuvens em todo o território gaúcho na sexta-feira (19). Pela manhã, a temperatura mais baixa se concentra na região da Serra, e à tarde, com a presença do sol, o calor sobressai novamente. A amplitude térmica também aumenta em comparação ao dia anterior.

Já no sábado (20), de acordo com a Climatempo, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva isoladas na Campanha. No restante do Estado, a condição de céu aberto permanece.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (18)

Região Metropolitana

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 31ºC.

Serra

Dia de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 27ºC.

Campanha

Tempo ensolarado ao longo da quinta-feira. Em Bagé, as marcas ficam entre 14ºC e 29ºC.

Fronteira Oeste

Quinta-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 16ºC e 32ºC.

Sul

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Dia de céu aberto, com algumas nuvens à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 27ºC.

Centro

Previsão de sol entre algumas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 14ºC e máxima de 30ºC.

Norte

Predomínio de sol, com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 15ºC, e a máxima, de 28ºC.

Noroeste

Céu ensolarado, com aumento de nuvens à tarde. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 31ºC.