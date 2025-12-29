Ambiente

Temperatura alta e temporais: veja a previsão do tempo para o RS nesta terça-feira

Alerta laranja do Inmet prevê acumulados de até 100 milímetros e vento de até 100 km/h em várias regiões do Rio Grande do Sul

Carolina Dill

Assistente de conteúdo*

