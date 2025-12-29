Temperatura alta e temporais: veja a previsão do tempo para o RS nesta terça-feira

Últimos dias de 2025 têm previsão de chuva na metade norte do RS. Duda Fortes / Agencia RBS

A última terça-feira (30) de 2025 será marcada pela instabilidade na Metade Norte e em áreas do oeste do Rio Grande do Sul. Há previsão de chuva com intensidade moderada a forte e temporal no decorrer do dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta laranja, de perigo, para ocorrência de tempestade no Norte, no Noroeste, na Serra, no Litoral Norte e em parte do Centro.

Considerado intermediário entre os níveis de risco, o aviso aponta que há chance de chuva entre 50 e 100 milímetros, vento entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo.

Há também possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Conforme a Climatempo, enquanto a Porção Norte observa previsão de chuva, a Metade Sul volta a registrar tempo firme gradualmente.

Temperatura

Pela manhã, a temperatura apresenta um leve declínio em todo o Estado, mas a presença de sol à tarde eleva as máximas, especialmente no sul gaúcho.

Chuí: mínima de 21ºC e máxima de 35ºC

mínima de 21ºC e máxima de 35ºC Jaguarão: mínima de 19ºC e máxima de 34ºC

mínima de 19ºC e máxima de 34ºC Santa Vitória do Palmar: mínima de 23ºC e máxima de 34ºC

Tendência para o Ano-Novo

As pancadas de chuva seguem concentradas na Metade Norte na quarta-feira (31), véspera de Ano-Novo. De acordo com a Climatempo, há risco de temporais em áreas do Noroeste e nordeste do Estado, com rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Nas demais regiões, o tempo firme predomina com variações de nuvens. Além disso, com aumento da presença de sol, a temperatura se eleva à tarde.

A tendência é de que a quinta-feira, primeiro dia de 2026, seja de diminuição da instabilidade, embora registros de chuva forte ainda possam ser observados em áreas do extremo norte do Rio Grande do Sul.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (30)

Região Metropolitana

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 31ºC.

Serra

Chuva forte de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas que vão até a noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19ºC e 27ºC.

Campanha

Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite de céu limpo. Em Bagé, as marcas variam entre 17ºC e 32ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 21ºC e 31ºC.

Sul

Previsão de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Pelotas, os termômetros variam entre 18ºC e 31ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com períodos de céu nublado. Em Tramandaí, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Terça-feira de sol com períodos de céu nublado. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 30ºC.

Norte

Nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Passo Fundo, a mínima é de 20ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste

Tempo nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Santa Rosa, mínima de 22ºC e máxima de 26ºC.