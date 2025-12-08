Ambiente

Condições climáticas
Notícia

Santa Catarina se prepara para chegada de ciclone extratropical e cancela aulas da rede estadual e municipal

De acordo com a Defesa Civil, o tempo segue instável até quarta-feira (10), com risco de temporais, alagamentos e ventos fortes

Zero Hora

