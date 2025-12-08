Santa Catarina se prepara para chegada de ciclone extratropical e cancela aulas da rede estadual e municipal

Na terça-feira, os alertas se estendem para todo o estado de Santa Catarina, com alto risco de ocorrências. Roberto Zacarias/Secom/Defesa Civil SC

A Secretaria de Estado da Educação (SED) de Santa Catarina e municípios anunciaram a suspensão das aulas nas redes estadual e municipal nesta terça-feira (9), em razão da previsão de um ciclone extratropical, conforme alerta da Defesa Civil. Estudantes que não comparecerem não serão prejudicados.

Pais e responsáveis devem acompanhar os canais oficiais do governo e das prefeituras para possíveis atualizações. A medida pode ser estendida caso as condições climáticas persistam. As informações são do g1.

De acordo com a Defesa Civil, o tempo segue instável até quarta-feira (10), com risco de temporais, alagamentos e ventos que podem atingir 80 km/h. Nesta segunda-feira (8), o Grande Oeste e o Planalto Norte registram chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo. No litoral, os temporais devem ocorrer de forma isolada e com menor intensidade.

Na terça-feira, os alertas se estendem para todo o estado de Santa Catarina, com alto risco de ocorrências. Na quarta, o ciclone começa a se afastar para o oceano, mas os ventos permanecem fortes no Meio-Oeste, Planaltos, Vale do Itajaí e Litoral, com rajadas entre 60 e 80 km/h.

Cidades com aulas suspensas

Nesta segunda-feira, as aulas da tarde e noite da rede estadual foram suspensas. Já na terça, as aulas da manhã e tarde estão canceladas. Confira quais cidades: