Santa Catarina se prepara para chegada de ciclone extratropical e cancela aulas da rede estadual e municipal

A Secretaria de Estado da Educação (SED) de Santa Catarina e municípios anunciaram a suspensão das aulas nas redes estadual e municipal nesta terça-feira (9), em razão da previsão de um ciclone extratropical, conforme alerta da Defesa Civil. Estudantes que não comparecerem não serão prejudicados.
Pais e responsáveis devem acompanhar os canais oficiais do governo e das prefeituras para possíveis atualizações. A medida pode ser estendida caso as condições climáticas persistam. As informações são do g1.
De acordo com a Defesa Civil, o tempo segue instável até quarta-feira (10), com risco de temporais, alagamentos e ventos que podem atingir 80 km/h. Nesta segunda-feira (8), o Grande Oeste e o Planalto Norte registram chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo. No litoral, os temporais devem ocorrer de forma isolada e com menor intensidade.
Na terça-feira, os alertas se estendem para todo o estado de Santa Catarina, com alto risco de ocorrências. Na quarta, o ciclone começa a se afastar para o oceano, mas os ventos permanecem fortes no Meio-Oeste, Planaltos, Vale do Itajaí e Litoral, com rajadas entre 60 e 80 km/h.
Cidades com aulas suspensas
Nesta segunda-feira, as aulas da tarde e noite da rede estadual foram suspensas. Já na terça, as aulas da manhã e tarde estão canceladas. Confira quais cidades:
- Abelardo Luz
- Anchieta
- Ascurra
- Balneário Camboriú
- Balneário Rincão
- Biguaçu
- Calmon
- Camboriú
- Campo Alegre
- Canoinhas
- Capivari de Baixo
- Chapecó
- Concórdia
- Coronel Martins
- Cunha Porã
- Dionísio Cerqueira
- Florianópolis
- Gaspar
- Grão Pará
- Guaraciaba
- Guatambú
- Indaial
- Ipuaçu
- Ipumirim
- Itaiópolis
- Itajaí
- Itapema
- Itapiranga
- Itapoá
- Jaguaruna
- Joaçaba
- Joinville
- Lages
- Laguna
- Lauro Müller
- Maravilha
- Massaranduba
- Palhoça
- Palmitos
- Papanduva
- Passos Maia
- Penha
- Pescaria Brava
- Piratuba
- Porto Belo
- Porto União
- Praia Grande
- Presidente Getúlio
- Quilombo
- Rio Negrinho
- Rio do Sul
- Rodeio
- Santa Terezinha
- Sangão
- Seara
- Serra Alta
- São Bento do Sul
- São Domingos
- São Francisco do Sul
- São João do Itaperiú
- São José
- São Martinho
- São Miguel do Oeste
- Tijucas
- Timbé do Sul
- Timbó
- Treze de Maio
- Tubarão
- União do Oeste
- Xanxerê
- Xavantina