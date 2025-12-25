Rio Grande do Sul deve ter temporais isolados e tempo abafado nesta sexta-feira

Dia será nublado em Porto Alegre, com temperaturas amenas. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A última sexta-feira (26) do ano não será diferente dos últimos dias no Rio Grande do Sul. A instabilidade se mantém no Estado, e há chance de tempestades em todas as regiões, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Presenças confirmadas na véspera e no dia de Natal, o céu nublado e a sensação de abafamento continuarão presentes.

Pela manhã, a chuva deverá aparecer mais em municípios da Metade Norte, incluindo localidades da Fronteira Oeste. Na Metade Sul, o céu ficará um pouco menos encoberto e as chances de chuva serão mais baixas e menos generalizadas, de acordo com o Inmet.

Ainda assim, o órgão está com dois alertas válidos até a manhã de sexta-feira. O primeiro, na cor laranja, é de perigo para tempestades no Norte, na Região Metropolitana, Serra, no Litoral Norte, nas Missões e em parte do Centro. O comunicado chama a atenção para possibilidade de chuvas volumosas, rajadas intensas de vento e queda de granizo, que podem ocorrer até as 9h.

Já o outro, na cor amarela, sinaliza perigo potencial de tempestade até as 10h e abrange todo o Rio Grande do Sul.

À tarde, a precipitação se espalhará para todo o Estado. Da mesma forma que nos outros dias, não se trata de chuva contínua, mas pancadas isoladas, que podem ter curta duração e forte intensidade, explica o meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Murilo Lopes:

— O risco de temporais se mantém. Na Metade Sul, que é onde teremos esse aquecimento um pouquinho maior, menos nuvens e mais vento, teremos, também, a condição para algum granizo isolado. Para termos esse fenômeno, precisamos de tempo mais quente e úmido e um perfil de vento ao longo da atmosfera que seja favorável.

Segundo a Climatempo, em Porto Alegre, o dia também será nublado e com risco de temporais, acompanhados por rajadas de vento, raios e episódios de granizo à tarde e à noite.

Fará calor na sexta-feira?

As temperaturas se manterão mais elevadas e a sensação de calor e abafamento predominará em todo o Estado.

Faxinal do Soturno : mínima de 23°C e máxima de 29°C

: mínima de 23°C e máxima de 29°C Santa Vitória do Palmar : mínima de 22ºC e máxima de 31°C

: mínima de 22ºC e máxima de 31°C Dom Pedrito : mínima de 23°C e máxima de 29°C

: mínima de 23°C e máxima de 29°C São Borja: mínima de 24°C e máxima de 33°C

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (26)

Região Metropolitana

Céu nublado com pancadas de chuva. Chance de trovoadas isoladas à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 24°C, e a máxima, de 28°C.

Serra

Sol entre variações de nuvens com chuva que poderá vir em forma de pancadas. Em Canela, os termômetros variam entre 21°C e 26°C.

Campanha

Segundo o Inmet, muitas nuvens com possibilidade de chuva pela manhã. À tarde e à noite, crescerão as possibilidades para pancadas e trovoadas isoladas. Em Bagé, as marcas variam entre 23°C e 28°C.

Fronteira Oeste

Pela manhã, chance de chuva e céu encoberto. À tarde e à noite, possibilidade de temporais. Em Uruguaiana, as temperaturas ficam entre 24°C e 32°C.

Sul

Possibilidade de chuva todo o dia, podendo ser mais forte durante a tarde e a noite. O sol aparece timidamente. Em Rio Grande, os termômetros variam entre 23°C e 28°C.

Litoral Norte

Muitas nuvens durante o dia, com possibilidade de chuva. Em Balneário Pinhal, a mínima será de 23°C, e a máxima, de 26°C.

Região Central

Pancadas de chuva e trovoadas isoladas podem aparecer a qualquer momento do dia, de acordo com o Inmet. Em Cachoeira do Sul, mínima de 23°C e máxima de 30°C.

Norte

Tempo nublado com chuva e trovoadas durante o dia e à noite. Inmet alerta para a possibilidade de temporais. Em Passo Fundo, a mínima é de 21°C, e a máxima, de 29°C.







