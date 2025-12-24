Queda de granizo e tempestade: Inmet emite três alertas meteorológicos para o RS no Natal

Céu nublado em Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (24), véspera de Natal. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas que indicam possibilidade de "tempestade" no Rio Grande do Sul até quinta-feira (25), dia de Natal. Dois deles estão em vigor já nesta quarta (24).

Com grau de severidade laranja, o que requer mais atenção indica "perigo" de chuva de 50 a 100 milímetros em toda a Região Norte, Serra, Vale do Sinos e a faixa litorânea a partir de Balneário Pinhal. Em vigor desde terça (23), o alerta é válido até as 23h59min de quinta-feira.

Área em laranja tem alerta para tempestade até a noite de quinta-feira (25). Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Nestas áreas, as rajadas de vento podem variar entre 60 km/h e 100 km/h e há, ainda, possibilidade de queda de granizo. Conforme o alerta do Inmet, a situação representa risco de alagamentos, queda de árvores, estragos em plantações e pode afetar a rede de energia elétrica.

As condições também se estendem para todo o território de Santa Catarina e o extremo sul do Paraná.

Para evitar situações de risco, o Instituto Nacional de Meteorologia recomenda não buscar abrigo sob árvores durante a chuva ou estacionar veículos próximos a placas. Se estiver em casa, a orientação é para desligar aparelhos da tomada e, se possível, o quadro geral de energia.

Demais regiões

Área em amarelo tem alerta para tempestade até as 23h59min desta quarta-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Em vigor até as 23h59min desta quarta-feira, outro alerta indica "perigo potencial" de tempestade em todo o restante do Rio Grande do Sul, com exceção da Campanha e a parte sul da Fronteira Oeste.

O acumulado de chuva pode chegar a 50 milímetros, e a precipitação pode ser acompanhada por rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h. O alerta, com grau de severidade amarelo, também indica possibilidade de queda de granizo.

Apesar disso, o Inmet considera "baixo" o risco de alagamentos, quedas de árvores, estragos em plantações e corte na rede elétrica.

Tempestade no Natal?

Área em amarelo tem alerta para tempestade no Natal. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Estas condições devem persistir por toda a quinta-feira (25). À meia-noite, outro alerta com grau de severidade amarelo entra em vigor.

Válido até as 23h59min, o comunicado abrange quase todo o território gaúcho, exceto a faixa norte do Estado – Serra, Vale do Sinos, Litoral Norte, Região Noroeste.