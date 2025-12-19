Primavera se despede com termômetros perto dos 40°C e risco de temporais no RS

No sábado (20), em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 33ºC. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O último fim de semana da primavera começa marcado pela presença do sol, mas termina com chuva em diferentes áreas do Rio Grande do Sul. A expectativa é de que o verão inicie com calorão e risco de temporal.

De acordo com a Climatempo, os termômetros podem se aproximar dos 40ºC em cidades do Vale do Taquari e do Oeste.

Estrela: mínima de 18ºC e máxima de 38ºC

mínima de 18ºC e máxima de 38ºC Lajeado: mínima de 18ºC e máxima de 38ºC

mínima de 18ºC e máxima de 38ºC Alegrete: mínima de 21ºC e máxima de 37ºC

O que esperar do sábado

O tempo segue firme no sábado (20), com predomínio de sol entre poucas nuvens em quase todo o Estado.

No Extremo Oeste e em áreas de fronteira com o Uruguai, aumentam as áreas de instabilidade e há previsão de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite.

Pela manhã, a temperatura mais baixa se concentra na Serra, mas é o calor que se destaca. As estimativas apontam para índices de 38ºC na Região dos Vales e no Oeste.

O que esperar do domingo

A instabilidade se espalha por outras regiões gaúchas no domingo (21). Dessa forma, o verão começa com previsão de tempestades.

A chuva pode vir em forma de temporal isolado de forte intensidade, acompanhado por rajadas de vento e queda de granizo no Oeste, na Campanha, no Sul, e em partes da Região dos Vales e da Região Central.

Nas demais áreas, com exceção da Serra, da Região Metropolitana e do Litoral Norte, onde prevalece o tempo firme, a chuva ocorre em forma de pancadas com menor intensidade.

Novamente, há expectativa de calor. Logo pela manhã, a temperatura já estará elevada e aumenta ainda mais à tarde.

Como fica o início da próxima semana

A chuva deve cobrir todo o Rio Grande do Sul na segunda-feira (22). A chance de precipitação forte, com risco de temporal generalizado, raios e queda de granizo, concentra-se na Campanha, no Oeste e no Sul, além de partes dos Vales, da Costa Doce e do Litoral Médio. No restante do Estado, o cenário é de pancadas moderadas e fracas.

A tendência é de que a temperatura siga elevada pela manhã. À tarde, porém, não sobe tanto. O que se prevê é uma alta sensação de abafamento.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (20)

Região Metropolitana

Sol o dia todo, com aumento de nebulosidade à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 33ºC.

Serra

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 33ºC.

Campanha

Sábado de sol entre muitas nuvens durante o dia. Em Bagé, as marcas ficam entre 21ºC e 34ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol entre nuvens. Não chove. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 22ºC e 36ºC.

Sul

Previsão de sol entre muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 21ºC e 32ºC.

Litoral Norte

Sol com aumento de nuvens à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 29ºC.

Centro

Sábado de sol e muitas nuvens à tarde. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 36ºC.

Norte

Céu ensolarado. Muitas nuvens à noite, mas não chove. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 32ºC.

Noroeste

Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 34ºC

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (21)

Região Metropolitana

Sol entre muitas nuvens durante o dia. Em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 36ºC.

Serra

Domingo de sol entre muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19ºC e 33ºC.

Campanha

Muitas nuvens, pancadas de chuva e possível queda de granizo. Em Bagé, as marcas ficam entre 23ºC e 28ºC.

Fronteira Oeste

Nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 25ºC e 29ºC.

Sul

Domingo de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 21ºC e 29ºC.

Litoral Norte

Predomínio de sol entre muitas nuvens durante o dia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 33ºC.

Centro

Previsão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, ocorre temporal. Em Santa Maria, mínima de 21ºC e máxima de 34ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 20ºC, e a máxima, de 33ºC.

Noroeste

Manhã de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, ocorre temporal. Em Santa Rosa, mínima de 25ºC e máxima de 33ºC.