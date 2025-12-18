Previsão do tempo: sexta-feira promete alta temperatura e baixa umidade no RS

A sexta-feira (19) será de calorão em grande parte do Rio Grande do Sul. Com máxima podendo chegar aos 35ºC e previsão de baixa umidade relativa do ar nos horários mais quentes, predomina o tempo ensolarado e seco pelo Estado.
Pela manhã, ainda é possível que áreas da Serra e do Litoral Norte observem temperatura reduzida.
Mas, destaca a Climatempo, a expectativa é de elevação dos registros em todas as regiões com o passar das horas, principalmente na Fronteira Oeste e no Noroeste:
- São Borja: mínima de 21ºC e máxima de 35ºC
- São Luiz Gonzaga: mínima de 20ºC e máxima de 35ºC
- São Miguel das Missões: mínima de 19ºC e máxima de 34ºC
O que esperar do fim de semana
A condição permanece semelhante no sábado (20), com predomínio do sol e do calor em todo o Rio Grande do Sul. A temperatura mínima varia entre 11°C e 22°C, enquanto a máxima oscila entre 25°C e 35°C.
Contudo, parte do cenário começa a mudar. No Extremo Oeste e em áreas de fronteira com o Uruguai, não é descartada a ocorrência de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite, afirma a Climatempo.
A precipitação marca presença em outras partes do território gaúcho no domingo (11).
Há previsão de chuva na Campanha, no Oeste e no Sul. Nas demais regiões, o que se espera é a condição de céu aberto entre algumas nuvens. À tarde, a temperatura pode atingir os 37°C.
Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (19)
Região Metropolitana
Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 32ºC.
Serra
Dia de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 30ºC.
Campanha
Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Bagé, as marcas ficam entre 16ºC e 33ºC.
Fronteira Oeste
Sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 20ºC e 33ºC.
Sul
Predomínio de sol o dia todo. Em Pelotas, os termômetros variam entre 18ºC e 31ºC.
Litoral Norte
Sexta-feira de céu aberto. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 29ºC.
Centro
Previsão de sol, com nevoeiro ao amanhecer e algumas nuvens à tarde. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 33ºC.
Norte
Sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 30ºC.
Noroeste
Sexta-feira de sol entre algumas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 34ºC.
*Produção: Carolina Dill