Previsão do tempo: sexta-feira promete alta temperatura e baixa umidade no RS

Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 32ºC. Duda Fortes / Agencia RBS

A sexta-feira (19) será de calorão em grande parte do Rio Grande do Sul. Com máxima podendo chegar aos 35ºC e previsão de baixa umidade relativa do ar nos horários mais quentes, predomina o tempo ensolarado e seco pelo Estado.

Pela manhã, ainda é possível que áreas da Serra e do Litoral Norte observem temperatura reduzida.

Mas, destaca a Climatempo, a expectativa é de elevação dos registros em todas as regiões com o passar das horas, principalmente na Fronteira Oeste e no Noroeste:

São Borja: mínima de 21ºC e máxima de 35ºC

mínima de 21ºC e máxima de 35ºC São Luiz Gonzaga: mínima de 20ºC e máxima de 35ºC

mínima de 20ºC e máxima de 35ºC São Miguel das Missões: mínima de 19ºC e máxima de 34ºC

O que esperar do fim de semana

A condição permanece semelhante no sábado (20), com predomínio do sol e do calor em todo o Rio Grande do Sul. A temperatura mínima varia entre 11°C e 22°C, enquanto a máxima oscila entre 25°C e 35°C.

Contudo, parte do cenário começa a mudar. No Extremo Oeste e em áreas de fronteira com o Uruguai, não é descartada a ocorrência de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite, afirma a Climatempo.

A precipitação marca presença em outras partes do território gaúcho no domingo (11).

Há previsão de chuva na Campanha, no Oeste e no Sul. Nas demais regiões, o que se espera é a condição de céu aberto entre algumas nuvens. À tarde, a temperatura pode atingir os 37°C.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (19)

Região Metropolitana

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 32ºC.

Serra

Dia de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 30ºC.

Campanha

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Bagé, as marcas ficam entre 16ºC e 33ºC.

Fronteira Oeste

Sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 20ºC e 33ºC.

Sul

Predomínio de sol o dia todo. Em Pelotas, os termômetros variam entre 18ºC e 31ºC.

Litoral Norte

Sexta-feira de céu aberto. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 29ºC.

Centro

Previsão de sol, com nevoeiro ao amanhecer e algumas nuvens à tarde. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 33ºC.

Norte

Sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 30ºC.

Noroeste

Sexta-feira de sol entre algumas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 34ºC.