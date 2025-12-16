Previsão do tempo: quarta-feira volta a ter manhã com temperatura baixa e calor à tarde

Em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 26ºC. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os gaúchos devem se deparar com uma sequência de dias de tempo aberto entre esta quarta (17) e sexta-feira (19). O sol marcará presença em todas as regiões, sem previsão de chuva ou eventos extremos.

Após a passagem da frente fria, que provocou instabilidade severa pelo Estado, uma área de alta pressão atmosférica passa a atuar no território gaúcho. A condição dificulta a formação de nuvens e favorece o cenário de céu limpo.

Conforme a Climatempo, a quarta-feira começa com temperatura mais baixa pela manhã. Em áreas da Serra e da Campanha, por exemplo, os termômetros atingem mínimas de 11ºC.

Com a maior incidência solar à medida que as horas passam, a sensação de calor aparece. Cidades do Extremo Norte e do Noroeste podem chegar aos 30ºC.

Iraí: mínima de 15ºC e máxima de 28ºC

mínima de 15ºC e máxima de 28ºC Horizontina: mínima de 14ºC e máxima de 28ºC

mínima de 14ºC e máxima de 28ºC Três Passos: mínima de 14ºC e máxima de 27ºC

mínima de 14ºC e máxima de 27ºC São Luiz Gonzaga: mínima de 14ºC e máxima de 27ºC

O que esperar dos próximos dias

A quinta (18) e a sexta-feira (19) permanecem com tempo firme e ensolarado. Ainda amanhece com temperaturas reduzidas na Serra, mas esquenta bastante em todas as áreas do Estado.

A Climatempo indica que os dias serão de calor à tarde e com grande amplitude térmica (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima).

Nos dois dias, os termômetros passam facilmente dos 30ºC.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (17)

Região Metropolitana

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 26ºC.

Serra

Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 11ºC e 23ºC.

Campanha

Quarta-feira de tempo aberto. Em Bagé, as marcas ficam entre 11ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado, sem nuvens no céu. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 15ºC e 27ºC.

Sul

Sol entre algumas nuvens ao longo do dia. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Predomínio de sol, com muitas nuvens à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 13ºC, e a máxima, de 22ºC.

Centro

Previsão de sol entre nuvens. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 25ºC.

Norte

Quarta-feira de sol, com algumas nuvens à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 25ºC.

Noroeste

Céu ensolarado o dia todo. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 27ºC.