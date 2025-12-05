Porto Alegre tem três pontos próprios para banho, indica primeiro relatório de balneabilidade da temporada

A prefeitura de Porto Alegre divulgou nesta sexta-feira (5) o primeiro relatório de balneabilidade da temporada 2025/2026. Conforme o levantamento do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), três pontos da orla do Guaíba oferecem condições de banho.

Ao todo, seis locais foram analisados entre 5 de novembro e 3 de dezembro. Destes, foram considerados aptos para receber banhistas os postos 2 e 3 do bairro Belém Novo, na Praia do Leblon e na Praça do Veludo, respectivamente.

Já no bairro Lami, apenas o ponto 2, no acesso da Rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas, está próprio para banho.

Forma de análise

O levantamento consiste na análise da água captada em pontos do Guaíba e é tradicionalmente divulgado entre os meses de dezembro e março. Os parâmetros de balneabilidade são definidos pela resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama).

Para ser considerado próprio para banho, o Conama determina que o ponto analisado tenha apresentado, nas últimas cinco amostras, concentração inferior a 800NMP/100mL da bactéria Escherichia coli.

Na última amostra, o valor não pode ultrapassar 2000 NMP/100 mL. Já o valor do pH deve se manter na faixa de 6,0 a 9,0.

Pontos de coleta

Belém Novo

Ponto 1 - Praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus (IMPRÓPRIO)

Praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus Ponto 2 - Praia do Leblon, Avenida Beira Rio, em frente à Rua Antônio da Silva Só (PRÓPRIO)

Praia do Leblon, Avenida Beira Rio, em frente à Rua Antônio da Silva Só Ponto 3 - Praça do Veludo, Avenida Pinheiro Machado, em frente à praça (PRÓPRIO)

Lami