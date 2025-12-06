Porto Alegre tem sábado com máxima acima de 37ºC; domingo pode ter virada do tempo no RS

O sábado tem sido de calorão em todo o Rio Grande do Sul. Até as 15h35min, ao menos cinco cidades gaúchas, incluindo Porto Alegre, tinham máxima acima dos 37ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Na Capital, os termômetros marcaram 37,1ºC na estação do Jardim Botânico no meio da tarde. Já em Campo Bom, no Vale do Sinos, fazia 37,9ºC, a máxima no Estado naquele horário.
Veja as máximas no RS*:
- Campo Bom: 37,9ºC
- São Luiz Gonzaga: 37,2ºC
- Cachoeira do Sul: 37,2ºC
- Porto Alegre: 37,1ºC
- Ibiribuá: 37ºC
- Minas do Leão: 36,9ºC
- Santana da Boa Vista: 36,2ºC
- Cruz Alta: 36,1ºC
- Encruzilhada do Sul: 35,9ºC
- Bagé: 35,6ºC
- Canguçu: 35,5ºC
- Camaquã: 35,5ºC
- Jaguarão: 35ºC
- Caçapava do Sul: 35ºC
* Medição até as 15h30min, segundo o Inmet.
Alerta para baixa umidade
Devido ao forte calor, o Inmet emitiu um alerta amarelo para baixa umidade do ar. O aviso contempla praticamente todo o RS, deixando de fora apenas a área costeira, onde as máximas não chegam aos 30ºC.
Conforme o Inmet, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% neste final de semana.
Conforme a Climatempo, o calorão deste final de semana é provocado por uma alta pressão que atua sobre o RS.
Com isso, nuvens de chuva e vento não conseguem se deslocar, promovendo o aumento da temperatura.
Tempo vira do domingo
Amanhã, a previsão é de uma possível virada no tempo, especialmente, em áreas das Missões, Oeste e partes da Campanha, onde uma área de baixa pressão poderá provocar temporais.
Conforme a Climatempo, há chance de rajadas de vento forte, raios e até queda de granizo nessas áreas.
Nas demais regiões do RS, o tempo segue com sol e variação de nuvens e não deve chover.
Em Porto Alegre, o domingo será de sol entre nuvens e muito calor. Logo pela manhã, as temperaturas já começam a subir e continuam elevadas durante a tarde, podendo passar dos 35ºC.