Porto Alegre tem sábado com máxima acima de 37ºC; domingo pode ter virada do tempo no RS

Capital marcava 37,1ºC na estação do Jardim Botânico, no meio da tarde deste sábado (6). Jefferson Botega / Agencia RBS

O sábado tem sido de calorão em todo o Rio Grande do Sul. Até as 15h35min, ao menos cinco cidades gaúchas, incluindo Porto Alegre, tinham máxima acima dos 37ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Na Capital, os termômetros marcaram 37,1ºC na estação do Jardim Botânico no meio da tarde. Já em Campo Bom, no Vale do Sinos, fazia 37,9ºC, a máxima no Estado naquele horário.

Veja as máximas no RS*:

Campo Bom: 37,9ºC

São Luiz Gonzaga: 37,2ºC

Cachoeira do Sul: 37,2ºC

Porto Alegre: 37,1ºC

Ibiribuá: 37ºC

Minas do Leão: 36,9ºC

Santana da Boa Vista: 36,2ºC

Cruz Alta: 36,1ºC

Encruzilhada do Sul: 35,9ºC

Bagé: 35,6ºC

Canguçu: 35,5ºC

Camaquã: 35,5ºC

Jaguarão: 35ºC

Caçapava do Sul: 35ºC

* Medição até as 15h30min, segundo o Inmet.

Alerta para baixa umidade

Devido ao forte calor, o Inmet emitiu um alerta amarelo para baixa umidade do ar. O aviso contempla praticamente todo o RS, deixando de fora apenas a área costeira, onde as máximas não chegam aos 30ºC.

Conforme o Inmet, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% neste final de semana.

Conforme a Climatempo, o calorão deste final de semana é provocado por uma alta pressão que atua sobre o RS.

Com isso, nuvens de chuva e vento não conseguem se deslocar, promovendo o aumento da temperatura.

Tempo vira do domingo

Amanhã, a previsão é de uma possível virada no tempo, especialmente, em áreas das Missões, Oeste e partes da Campanha, onde uma área de baixa pressão poderá provocar temporais.

Conforme a Climatempo, há chance de rajadas de vento forte, raios e até queda de granizo nessas áreas.

Nas demais regiões do RS, o tempo segue com sol e variação de nuvens e não deve chover.