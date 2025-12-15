O que é o "alerta severo" enviado hoje pela Defesa Civil do RS para celulares de Porto Alegre e Região Metropolitana

O alerta vermelho orienta que a população de abrigue longe de árvores, placas e postes de energia. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um "alerta severo", na tarde desta segunda-feira (15), para tempestades com rajadas de vento acima de 90km/h na próxima hora.

Por volta das 15h15min, celulares de moradores de Porto Alegre e Região Metropolitana receberam o aviso.

🔴 AO VIVO Vento forte atinge Porto Alegre e Região Metropolitana; siga ao vivo as últimas informações

O alerta vermelho — válido até as 16h30min — orienta que a população se abrigue longe de árvores, placas e postes de energia.

Alerta enviado pela Defesa Civil para moradores de Porto Alegre e Região Metropolitana. Defesa Civil / Divulgação

A mensagem é um sistema de envio de alertas impositivos da Defesa Civil Nacional em casos de desastres de grande perigo. A ideia é comunicar os moradores em áreas de risco para que esses possam se manter em alerta e, sendo necessário, se retirar dos locais.

Gravidades dos alertas:

Verde para situações de normalidade

para situações de normalidade Amarelo para alerta moderado

para alerta moderado Laranja para alerta alto

para alerta alto Vermelho para alerta muito alto

para alerta muito alto Roxo para alertas de ação imediata

Orientações da Defesa Civil em caso de alerta vermelho

Mantenha-se informado sobre a evolução do evento, inclusive durante a noite

Se observar quaisquer sinais de deslizamentos de terra (tais como rachaduras no terreno ou nas paredes; inclinação em postes e árvores; barulhos ou vibrações nas paredes, no piso ou no teto), saia imediatamente

Comunique às autoridades (Defesa Civil municipal, Corpo de Bombeiros) sobre os sinais constatados a respeito de deslizamento de terra

Esteja pronto para sair ou saia de locais com riscos de alagamentos, inundações, enxurradas, deslizamentos de terra

Não atravesse áreas inundadas ou alagadas (a pé ou de carro)

Busque abrigo ou permaneça em locais de segurança até cessarem as fontes de risco

Não exponha a si mesmo e seus familiares a riscos

Colabore com as pessoas com dificuldade de mobilidade, como crianças e idosos, caso precisem sair rapidamente

Se possível, compartilhe informações com moradores próximos

Obedeça às orientações do Plano de Contingência da sua cidade e as informações locais sobre como agir

Se precisar sair rapidamente, garanta a segurança dos animais domésticos levando-os consigo ou deixando-os soltos de guias, coleiras e gaiolas

Não retorne para as áreas que foram evacuadas até que os órgãos oficiais informem que o local é seguro