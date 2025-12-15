O que é o "alerta severo" enviado hoje pela Defesa Civil do RS para celulares de Porto Alegre e Região Metropolitana

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um "alerta severo", na tarde desta segunda-feira (15), para tempestades com rajadas de vento acima de 90km/h na próxima hora.
Por volta das 15h15min, celulares de moradores de Porto Alegre e Região Metropolitana receberam o aviso.
O alerta vermelho — válido até as 16h30min — orienta que a população se abrigue longe de árvores, placas e postes de energia.
A mensagem é um sistema de envio de alertas impositivos da Defesa Civil Nacional em casos de desastres de grande perigo. A ideia é comunicar os moradores em áreas de risco para que esses possam se manter em alerta e, sendo necessário, se retirar dos locais.
Gravidades dos alertas:
- Verde para situações de normalidade
- Amarelo para alerta moderado
- Laranja para alerta alto
- Vermelho para alerta muito alto
- Roxo para alertas de ação imediata
Orientações da Defesa Civil em caso de alerta vermelho
- Mantenha-se informado sobre a evolução do evento, inclusive durante a noite
- Se observar quaisquer sinais de deslizamentos de terra (tais como rachaduras no terreno ou nas paredes; inclinação em postes e árvores; barulhos ou vibrações nas paredes, no piso ou no teto), saia imediatamente
- Comunique às autoridades (Defesa Civil municipal, Corpo de Bombeiros) sobre os sinais constatados a respeito de deslizamento de terra
- Esteja pronto para sair ou saia de locais com riscos de alagamentos, inundações, enxurradas, deslizamentos de terra
- Não atravesse áreas inundadas ou alagadas (a pé ou de carro)
- Busque abrigo ou permaneça em locais de segurança até cessarem as fontes de risco
- Não exponha a si mesmo e seus familiares a riscos
- Colabore com as pessoas com dificuldade de mobilidade, como crianças e idosos, caso precisem sair rapidamente
- Se possível, compartilhe informações com moradores próximos
- Obedeça às orientações do Plano de Contingência da sua cidade e as informações locais sobre como agir
- Se precisar sair rapidamente, garanta a segurança dos animais domésticos levando-os consigo ou deixando-os soltos de guias, coleiras e gaiolas
- Não retorne para as áreas que foram evacuadas até que os órgãos oficiais informem que o local é seguro