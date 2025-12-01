Metade norte do RS tem risco de tempestade pela manhã nesta terça-feira; veja previsão do tempo

A terça-feira (2) será marcada pela instabilidade, especialmente na metade norte do Rio Grande do Sul, onde são esperadas pancadas isoladas de chuva entre a madrugada e o começo da tarde. A expectativa é de que o cenário mude na quarta-feira (3).
De acordo com a Climatempo, em pontos da Serra, do Nordeste e da Região Metropolitana, não se descarta a presença de chuva moderada a forte. A partir do meio da tarde, a precipitação começa a enfraquecer.
Nessas áreas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para o risco de tempestade até as 10h, com acumulados próximos a 50 milímetros e vento forte.
- Na Campanha e no Oeste, o predomínio é de tempo firme com sol entre variações de nuvens
- A temperatura permanece elevada por todo o Estado. Em Porto Alegre, a máxima se aproxima dos 30ºC
Tendência para os próximos dias
O tempo estável volta a predominar em grande parte do Rio Grande do Sul na quarta. A Climatempo destaca que a instabilidade deve se concentrar mais na faixa litorânea, onde ainda tem chance de chuva fraca.
Na quinta-feira (4), o sol aparece em todas as regiões, já sem previsão de precipitação. Outro destaque fica para a elevação da temperatura.
Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (2)
Região Metropolitana
Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 30ºC.
Serra
Dia de sol entre nuvens, com previsão de pancadas de chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 24ºC.
Campanha
Terça-feira de sol o dia todo. Em Bagé, as marcas ficam entre 16ºC e 26ºC.
Fronteira Oeste
Predomínio de sol entre nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 20ºC e 28ºC.
Sul
Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros variam entre 18ºC e 28ºC.
Litoral Norte
Dia de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 26ºC.
Centro
Terça-feira de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 28ºC.
Norte
Previsão de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 27ºC.
Noroeste
Pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.
*Produção: Carolina Dill