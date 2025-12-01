Ambiente

Pancadas isoladas
Metade norte do RS tem risco de tempestade pela manhã nesta terça-feira; veja previsão do tempo

Inmet aponta que acumulados próximos a 50 milímetros e vento forte podem atingir áreas da Serra, do Nordeste e da Região Metropolitana

