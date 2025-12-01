Metade norte do RS tem risco de tempestade pela manhã nesta terça-feira; veja previsão do tempo

Pancadas isoladas de chuva são esperadas entre a madrugada e o início da tarde de terça. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A terça-feira (2) será marcada pela instabilidade, especialmente na metade norte do Rio Grande do Sul, onde são esperadas pancadas isoladas de chuva entre a madrugada e o começo da tarde. A expectativa é de que o cenário mude na quarta-feira (3).

De acordo com a Climatempo, em pontos da Serra, do Nordeste e da Região Metropolitana, não se descarta a presença de chuva moderada a forte. A partir do meio da tarde, a precipitação começa a enfraquecer.

Nessas áreas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para o risco de tempestade até as 10h, com acumulados próximos a 50 milímetros e vento forte.

Na Campanha e no Oeste , o predomínio é de tempo firme com sol entre variações de nuvens

, o predomínio é de tempo firme com sol entre variações de nuvens A temperatura permanece elevada por todo o Estado. Em Porto Alegre, a máxima se aproxima dos 30ºC

Tendência para os próximos dias

O tempo estável volta a predominar em grande parte do Rio Grande do Sul na quarta. A Climatempo destaca que a instabilidade deve se concentrar mais na faixa litorânea, onde ainda tem chance de chuva fraca.

Na quinta-feira (4), o sol aparece em todas as regiões, já sem previsão de precipitação. Outro destaque fica para a elevação da temperatura.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (2)

Região Metropolitana

Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 30ºC.

Serra

Dia de sol entre nuvens, com previsão de pancadas de chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 24ºC.

Campanha

Terça-feira de sol o dia todo. Em Bagé, as marcas ficam entre 16ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol entre nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 20ºC e 28ºC.

Sul

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros variam entre 18ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Dia de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Terça-feira de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Previsão de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste

Pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.