"Linha de instabilidade severa": o que explica a ventania em Porto Alegre nesta segunda?

Rajadas de vento provocaram estragos em diferentes pontos de Porto Alegre. Renan Mattos / Agencia RBS

Fortes rajadas de vento atingiram a região metropolitana de Porto Alegre em um curto intervalo de tempo na tarde desta segunda-feira (15). A condição foi capaz de provocar queda de energia elétrica em diferentes áreas, transtornos no trânsito, além da queda de uma estátua na cidade Guaíba.

De acordo com o meteorologista Marcelo Schneider, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o vento atingiu cerca de 80 km/h na Estação Meteorológica do Jardim Botânico, em Porto Alegre.

O especialista aponta que o cenário foi provocado pela formação de uma "linha de instabilidade severa" durante a passagem de uma frente fria pelo Estado.

— É um caso clássico: tem calor de 33ºC e a umidade está bastante elevada. Quando o ar frio encontra o ar quente, forma a frente fria e uma linha de instabilidade severa com rajadas de vento — explicou em entrevista ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha.

A frente fria impulsiona uma linha de instabilidade porque, ao avançar, ela empurra uma massa de ar frio contra uma massa de ar quente e úmido que está à frente.

Esse contraste intensifica a instabilidade atmosférica e pode resultar em chuva forte, trovoadas e rajadas de vento.

Informações do Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado indicam que a fase mas crítica do vento previsto para Porto Alegre já passou.

Conforme Schneider, a previsão mostra que, após passar pela Capital, essa linha de instabilidade se aproxima da Serra, da Lagoa dos Patos e do Litoral.

— Essa linha de instabilidade que está provocando a chuva forte e vento atravessa de Norte a Sul. O impacto é justamente nessa faixa mais ao leste do Rio Grande do Sul, nos arredores da Grande Porto Alegre, da Serra e da Lagoa dos Passos em direção ao Litoral. Toda essa região deve observar, além do vento, chuva forte nas próximas horas. Inclusive com chance de granizo — sustenta.

A tendência é de que, a partir da madrugada, as condições se normalizem em todo o Estado. A frente fria ainda pode provocar chuva forte na terça-feira (16) em áreas do do Noroeste, do Norte, do Centro, da Costa Doce, da Região Metropolitana, da Serra e do Litoral.

Com o passar das horas e o afastamento do sistema, o tempo estável volta a predominar em todo o território gaúcho.