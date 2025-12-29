Inmet emite alerta de temporal e vento de até 100 km/h na metade norte do RS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou na manhã desta segunda-feira (29) um alerta laranja, de perigo de tempestade para a metade norte do Rio Grande do Sul.
Até as 23h59min de terça-feira (30), a autoridade meteorológica projeta chuva entre 50 e 100 milímetros no dia, vento de 60km/h a 100km/h e possibilidade de queda de granizo.
Na área do alerta estão municípios das regiões Norte, Nordeste, Serra, Central, Vale do Sinos, Litoral Norte e Fronteira Oeste. Além do Estado, o alerta inclui pontos de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Risco de falta de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos são consequências previstas pelo Inmet caso a previsão se confirme.
Orientações
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)