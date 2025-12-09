Inmet eleva para vermelho o alerta de vento forte no litoral do RS com avanço de ciclone extratropical

Ler resumo

Imagens de satélite mostram a nebulosidade no RS na manhã desta terça-feira (9). Windy / Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou a severidade de um dos alertas para o Rio Grande do Sul. Devido ao avanço do ciclone extratropical para o oceano, toda a área litorânea passa a estar sob alerta vermelho, e não mais laranja.

Segundo o Inmet, a previsão indica que a ventania será mais intensa do que o inicialmente previsto. As rajadas de vento podem ultrapassar os 100 km/h, indicando forte risco de estragos na área da Costa.

O alerta se inicia às 21h desta terça-feira (9) e segue até o fim da quarta-feira (10). De acordo com Marcelo Schneider, meteorologista do Inmet, o período de maior atenção é a madrugada de um dia para o outro.

— O vento começa a acelerar hoje, mas principalmente na virada de terça para quarta-feira, podendo em várias áreas se aproximar, até mesmo passar, dos 100 km/h por hora. A área mais preocupante é realmente o Litoral, como é de costume, por causa da formação da baixa (pressão) e o tempo que ela vai permanecer durante a quarta-feira — prevê o especialista.

Inmet aponta que vento irá se intensificar no RS. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

A Defesa Civil informa que a partir da noite desta terça-feira, as áreas que devem observar rajadas mais fortes são o Sul, a Costa Doce e os litorais Sul e Médio.

Já na quarta, a previsão se entende para o Litoral Norte, a Região Metropolitana e o Nordeste.

Tempestades

Maior parte do Estado está sob alerta laranja para tempestade. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O Inmet também está com um alerta de cor laranja, de perigo, para o risco em torno de tempestade. O comunicado, válido até as 10h de quarta-feira, abrange toda a porção leste gaúcha, além da Região Central, do Sul e da Campanha.

A chuva pode atingir os 100mm — mais da metade do volume previsto para o mês, que fica entre 150mm e 180mm, dependendo da região — e deve vir acompanhada de vento intenso. Há risco para queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Pode chover até 50 milímetros na Fronteira Oeste e no Noroeste nesta terça-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

A Fronteira Oeste e parte do Noroeste, que encontravam-se sob alerta vermelho na última segunda-feira (8), tiveram um redução no nível de risco. Elas estão sob a classificação amarela, de perigo potencial, até o final desta terça-feira.

Nessas áreas, pode chover até 50mm, com vento de até 60 km/h e até queda de granizo. Dessa forma, neste momento, há um menor risco para transtornos.