Impactos do ciclone devem atingir Região Metropolitana e Litoral Norte a partir da noite de terça: "Praticamente todo o Estado vai sentir"

Os impactos do ciclone extratropical devem chegar à Região Metropolitana e ao Litoral Norte a partir da noite de terça-feira (9). A previsão é da meteorologista da Sala de Situação e da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Cátia Valente.

Nas próximas horas, a instabilidade causada por um sistema de baixa pressão se desloca do nordeste do Estado, passando pelas regiões Centro, Norte, Oeste, Campanha, Missões e Vales.

A partir de terça, o ciclone extratropical começa a se formar, gerando chuva forte de maneira mais generalizada, com possibilidade de descargas elétricas. Apenas no final da noite de terça e na madrugada de quarta-feira (10), o mau tempo que vem do oeste chega ao leste do Estado, impactando a região metropolitana de Porto Alegre e o Litoral Norte:

— Nós vamos ter instabilidades, mas amanhã (terça) de forma mais generalizada, porque vamos ter a formação desse sistema. Chuva forte, volumosa em alguns pontos, descargas elétricas. Praticamente todo o Estado vai sentir os impactos desse ciclone — menciona Cátia.

Rajadas de vento

As rajadas de vento devem atingir principalmente o Sul, Campanha, Litoral Sul, Médio e parte do Litoral Norte, atingindo velocidade de 70 a 90 km/h. Há risco de atingir os 100 km/h no Sul e no entorno da Lagoa dos Patos. Já os volumes de chuva podem chegar a 120 milímetros em 24 horas no Centro, Sul e na Campanha.

Nessas regiões, a quantidade pode superar a chuva de um mês e há chances de alagamentos de rios e arroios, mas sem risco para cenários como as enchentes nos Vales.

— É um sistema de baixa pressão que tem origem hoje (segunda-feira). O ciclone se forma amanhã (terça). Ao longo do dia, a medida em que ele vai se deslocando pelo Estado e evoluindo, as regiões vão sendo mais atingidas. Os impactos são chuvas fortes, descargas elétricas, chuvas volumosas, ou seja, intensas em curtos períodos que causam transtornos, alagamentos. Isso pode ocorrer amanhã (terça) em grande parte do Estado. Associado a esse sistema, vamos ter rajadas de vento mais intensas.

Conforme a meteorologista, existe a condição de formação para tornados, mas não há uma previsão com antecedência. Com o deslocamento do ciclone para o mar, o vento deve diminuir no amanhecer de quinta-feira (11).