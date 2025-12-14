Ambiente

Constraste no tempo
Notícia

Frente fria traz chuva forte, mas calorão volta ao RS até o fim da semana; confira a previsão

Projeções iniciais mostram que a temperatura máxima pode se aproximar dos 35ºC até o próximo domingo no território gaúcho

Zero Hora

