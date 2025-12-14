Frente fria traz chuva forte, mas calorão volta ao RS até o fim da semana; confira a previsão

Ler resumo

A semana começa instável em Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

A semana começa com previsão de chuva em todo o Rio Grande do Sul devido ao avanço de uma nova frente fria. As projeções indicam que, nesta segunda-feira (15), há possibilidade de temporais em diferentes regiões.

Entretanto, após a passagem do sistema, a expectativa é de dias com tempo firme e retorno do calorão a partir de quarta (17).

De acordo com a Climatempo, o predomínio será de sol entre algumas nuvens em todo Estado pelo menos até domingo (21).

Nesta segunda, a chuva se concentra no Sul e, na terça (16), sobre o norte do Estado

Após o enfraquecimento da instabilidade, os gaúchos podem observar um breve alívio nos termômetros

À medida que os dias avançam, porém, a temperatura volta a aumentar. A máxima pode se aproximar dos 35ºC até o próximo domingo

Veja a previsão por região

Porto Alegre e Região Metropolitana

Semana começa com previsão de chuva e chance de temporal. Tendência é que estabilidade retorne a partir de quarta-feira (17) e que a temperatura aumente.

Porto Alegre: mínima varia entre 18ºC e 21ºC, enquanto a máxima, entre 24ºC e 34ºC

mínima varia entre 18ºC e 21ºC, enquanto a máxima, entre 24ºC e 34ºC Campo Bom: mínima fica entre 14ºC e 21º; máxima entre 24ºC e 34ºC

mínima fica entre 14ºC e 21º; máxima entre 24ºC e 34ºC Gravataí: mínima oscila entre 14ºC e 21ºC, e a máxima, entre 24ºC e 33ºC

Serra

Instabilidade marca o início da semana, com previsão de chuva forte. Presença do sol entre nuvens passa a predominar a partir de quarta.

Caxias do Sul: mínima varia entre 12ºC e 19ºC. Máxima oscila entre 23ºC e 33ºC

mínima varia entre 12ºC e 19ºC. Máxima oscila entre 23ºC e 33ºC Gramado: mínima fica entre 12ºC e 19ºC. Máxima varia entre 23ºC e 31ºC

Litoral Norte

Tempo instável com chance de formação de temporal no começo da semana. Sol entre nuvens passa a predominar na quarta.

Torres: mínima fica entre 18ºC e 22ºC. Máxima varia entre 22ºC e 27ºC

mínima fica entre 18ºC e 22ºC. Máxima varia entre 22ºC e 27ºC Capão da Canoa: mínima varia entre 14ºC e 20ºC, e a máxima, entre 21ºC e 28ºC

Fronteira Oeste

Segunda-feira chuvosa, seguida por dias com predomínio de sol entre nuvens. Semana termina quente.

Alegrete: mínima varia entre 13ºC e 27º e a máxima entre 26ºC e 36ºC

mínima varia entre 13ºC e 27º e a máxima entre 26ºC e 36ºC Uruguaiana: mínima oscila entre 15ºC e 27º, e a máxima, entre 26ºC e 35ºC

Norte e Noroeste

Semana inicia com previsão de chuva. Estabilidade predomina a partir de terça-feira.

Passo Fundo: mínima varia de 14ºC a 21ºC. Máxima de 25ºC a 31ºC

mínima varia de 14ºC a 21ºC. Máxima de 25ºC a 31ºC Santa Rosa: mínima oscila de 15ºC a 24ºC. Máxima de 26ºC a 34ºC

Sul

Segunda com previsão de chuva. Restante da semana deve ser de sol entre nuvens.

Pelotas: mínima oscila entre 13ºC e 23º, e a máxima, entre 23ºC e 30ºC

mínima oscila entre 13ºC e 23º, e a máxima, entre 23ºC e 30ºC Rio Grande: mínima varia entre 17ºC e 23º, e a máxima, entre 22ºC e 28ºC

Centro

Segunda-feira com chuva forte e chance de temporal. Estabilidade retorna a partir de quarta-feira.

Santa Maria: mínima fica entre 14ºC a 21ºC. Máxima de 25ºC a 34ºC

Campanha

Semana pode iniciar com chuva, mas será marcada pelo tempo ensolarado.

Bagé: Mínima varia de 11ºC a 20ºC. Máxima entre 22ºC e 33ºC