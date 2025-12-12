Fim de semana terá chuva no Norte e tempo abafado em todo RS; veja a previsão 

Ler resumo

Sábado começa com sol entre nuvens em Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

O fim de semana dos gaúchos inicia com sol e poucas nuvens em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Mas o decorrer da tarde e da noite de sábado (13) trará novas áreas de instabilidade na região Norte.

Não há expectativa de chuva generalizada, mas pancadas ainda podem ocorrer em algumas áreas no domingo (14).

Outro destaque para o período é a previsão de elevação da temperatura e a sensação de abafamento. A máxima pode chegar a 34ºC em parte do Estado.

Como fica o tempo no sábado

De acordo com a Climatempo, pode chover forte nas regiões que fazem divisa com Santa Catarina. Há chance para queda de granizo.

Nas demais áreas do norte do Rio Grande do Sul também há possibilidade de pancadas mais isoladas à tarde e à noite.

O dia começa com temperatura elevada pela manhã. A tarde será ainda mais quente. Os maiores índices são esperados no extremo sul do Rio Grande do Sul, especialmente na fronteira com o Uruguai.

Jaguarão: mínima de 19ºC e máxima de 34ºC

mínima de 19ºC e máxima de 34ºC Santa Vitória do Palmar: mínima de 20ºC e máxima de 34ºC

mínima de 20ºC e máxima de 34ºC Chuí: mínima de 18ºC e máxima de 34ºC

Como fica o tempo no domingo

A instabilidade continua presente no domingo (14), mas é esperada chuva fraca. A condição, conforme prevê a Climatempo, se concentra no Leste, no Noroeste, no Norte e no nordeste do Rio Grande do Sul.

Nas demais áreas, a tendência é que predomine a presença de sol entre poucas nuvens.

Além disso, os termômetros continuam elevados pela manhã. À medida que o dia avança, os registros aumentam e favorecem o calor.

O que esperar do início da próxima semana

Projeções iniciais apontam que na segunda-feira (15) pode chover forte em todo o território gaúcho. Existe chance de temporal com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Pela manhã, a temperatura segue mais alta. No entanto, à tarde já não esquenta tanto, o que deve favorecer uma sensação amena.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (13)

Região Metropolitana

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. Pode chover de forma isolada. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 31ºC.

Serra

Sábado de sol, com muitas nuvens à tarde. Não se descarta chuva isolada. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 28ºC.

Campanha

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Bagé, as marcas ficam entre 18ºC e 31ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol, com muitas nuvens à tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 21ºC e 32ºC.

Sul

Tempo ensolarado. Em Pelotas, os termômetros variam entre 21ºC e 32ºC.

Litoral Norte

Predomínio de sol entre nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 28ºC.

Centro

Sábado com sol entre algumas nuvens ao longo do dia. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 31ºC.

Norte

Dia de sol entre muitas nuvens. Possibilidade de chuva. Em Passo Fundo, a mínima é de 15ºC, e a máxima, de 29ºC.

Noroeste

Sol entre muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 31ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (14)

Região Metropolitana

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 32ºC.

Serra

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 18ºC e 28ºC.

Campanha

Previsão de sol o dia todo. Em Bagé, as marcas ficam entre 20ºC e 31ºC.

Fronteira Oeste

Domingo de sol entre muitas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 22ºC e 35ºC.

Sul

Sol entre algumas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 20ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Manhã de sol com aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 27ºC.

Centro

Predomínio de sol entre algumas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 20ºC e máxima de 32ºC.

Norte

Dia de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 20ºC, e a máxima, de 29ºC.

Noroeste

Domingo de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Santa Rosa, mínima de 23ºC e máxima de 32ºC.