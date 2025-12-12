Ambiente

Quente e úmido
Notícia

Fim de semana terá chuva no Norte e tempo abafado em todo RS; veja a previsão 

Temperatura pode se aproximar dos 35ºC em áreas do extremo sul do Estado, sobretudo em cidades da fronteira com o Uruguai

Zero Hora

