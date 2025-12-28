Ambiente

Previsão do tempo
Notícia

Domingo de calorão e instabilidade no RS: Inmet alerta para temporais isolados

Aviso amarelo de tempestade deve ser ampliado para o centro do Estado, com risco de raios e chuva forte em várias regiões

Beatriz Coan

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS