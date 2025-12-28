Domingo de calorão e instabilidade no RS: Inmet alerta para temporais isolados

O último domingo de 2026 deve repetir as altas temperaturas e a chuva registrados neste sábado (27). Duda Fortes / Agencia RBS

O domingo (28) no Rio Grande do Sul deve ser de calor intenso mas tempo instável em grande parte do seu território. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a combinação de altas temperaturas e abafamento favorece a ocorrência de pancadas de chuva, especialmente a partir da tarde.

De acordo com o meteorologista Marcelo Schneider, do Inmet, há risco de chuva forte, raios, trovoadas e rajadas isoladas de vento, fenômenos típicos desta época do ano. Não é descartada possibilidade de granizo.

O Inmet deverá atualizar e expandir o aviso amarelo de tempestade, que inicialmente focava no Norte. O alerta passará a abranger também a Região Central, incluindo áreas como a Região Carbonífera e o Vale do Rio Pardo.

Previsão por regiões

Metade Norte, Centro e Metropolitana

A instabilidade será mais sentida na Metade Norte, Região Central, Região Metropolitana e na faixa que vai do Oeste ao Planalto e Serra, na divisa com Santa Catarina.

Em Porto Alegre, há risco de chuva forte, que pode começar já entre o final da manhã e o início da tarde. A Capital deve ter mínima de 22°C e máxima de 32°C, de acordo com o meteorologista do Inmet.

Estão previstas máximas de 34ºC em Gravataí, Igrejinha, Montenegro, Nova Hartz, Portão, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara e Viamão.

Litoral

O domingo deve ter mais nuvens do que o registrado neste sábado (27). A chuva deve ser mais presente no Litoral Norte (entre Tramandaí e Torres, onde as máximas chegam a 29ºC e 32ºC respectivamente), enquanto o Litoral Sul deve registrar menos precipitação, aponta Schneider.

Sul e Fronteira Oeste

No sul do Estado, a instabilidade perde força, com chuvas muito isoladas em pontos como Pelotas e Jaguarão. Já na Fronteira Oeste, em Uruguaiana e subindo pelo Rio Uruguai, a instabilidade persiste.

Tendência para a semana