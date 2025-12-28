Domingo de calorão e instabilidade no RS: Inmet alerta para temporais isolados

O domingo (28) no Rio Grande do Sul deve ser de calor intenso mas tempo instável em grande parte do seu território. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a combinação de altas temperaturas e abafamento favorece a ocorrência de pancadas de chuva, especialmente a partir da tarde.
De acordo com o meteorologista Marcelo Schneider, do Inmet, há risco de chuva forte, raios, trovoadas e rajadas isoladas de vento, fenômenos típicos desta época do ano. Não é descartada possibilidade de granizo.
O Inmet deverá atualizar e expandir o aviso amarelo de tempestade, que inicialmente focava no Norte. O alerta passará a abranger também a Região Central, incluindo áreas como a Região Carbonífera e o Vale do Rio Pardo.
Previsão por regiões
Metade Norte, Centro e Metropolitana
A instabilidade será mais sentida na Metade Norte, Região Central, Região Metropolitana e na faixa que vai do Oeste ao Planalto e Serra, na divisa com Santa Catarina.
Em Porto Alegre, há risco de chuva forte, que pode começar já entre o final da manhã e o início da tarde. A Capital deve ter mínima de 22°C e máxima de 32°C, de acordo com o meteorologista do Inmet.
Estão previstas máximas de 34ºC em Gravataí, Igrejinha, Montenegro, Nova Hartz, Portão, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara e Viamão.
Litoral
O domingo deve ter mais nuvens do que o registrado neste sábado (27). A chuva deve ser mais presente no Litoral Norte (entre Tramandaí e Torres, onde as máximas chegam a 29ºC e 32ºC respectivamente), enquanto o Litoral Sul deve registrar menos precipitação, aponta Schneider.
Sul e Fronteira Oeste
No sul do Estado, a instabilidade perde força, com chuvas muito isoladas em pontos como Pelotas e Jaguarão. Já na Fronteira Oeste, em Uruguaiana e subindo pelo Rio Uruguai, a instabilidade persiste.
Tendência para a semana
A partir de segunda-feira (29), o canal de umidade começa a se deslocar em direção a Santa Catarina e Paraná. A tendência é de que a maior parte do Sul do Estado fique sem chuva, com as pancadas de final de tarde concentradas apenas no Extremo Norte e áreas de Serra nos próximos dias.