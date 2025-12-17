Do lixo que vale produto na feira à ausência de coleta seletiva: os bons e maus exemplos do RS

Ler resumo

Com duas cooperativas (na foto, a Univale), Novo Hamburgo é apontada como exemplo positivo em coleta seletiva. Jeff Botega / Agencia RBS

Apesar de a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) determinar as mesmas regras sobre coleta seletiva para todos os municípios, as realidades dentro do Rio Grande do Sul são desiguais.

Há programas de coleta seletiva bem-sucedidos, como em Santiago, na Região Central, onde há possibilidade de pagar a feira com dinheiro proveniente da reciclagem, e em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Por outro lado, há cidades onde sequer existe coleta seletiva, caso de Alvorada, na Região Metropolitana, ou onde a coleta cobre apenas 28% dos bairros, como em Santa Maria, na Região Central.

Nesta segunda reportagem da série Mapa da Reciclagem, conheça bons e maus exemplos de coleta seletiva no Rio Grande do Sul.

Novo Hamburgo: protagonismo para as cooperativas

Apontada como exemplo positivo por especialistas, Novo Hamburgo se destaca entre as cidades gaúchas que realizam coleta seletiva integral. Em 2009, o município criou o programa Catavida, que colocou as cooperativas como elemento central da gestão de resíduos.

O sucesso do projeto, que recebeu prêmios nos últimos anos, está no fato de os catadores cooperados serem responsáveis por todo o processo de tratamento dos rejeitos não orgânicos, desde a coleta nas portas das casas, passando pela triagem, até a venda dos materiais recicláveis.

— Acreditamos que a coleta seletiva que não é feita pelo catador não funciona — afirma a diretora de Limpeza Urbana de Novo Hamburgo, Cristiane Hermann.

São duas as cooperativas que atuam na cidade, a Coolabore e a Univale, com 140 cooperados ao todo. Ambas se dividem para coletar os rejeitos em toda a cidade, serviço que ocorre uma vez por semana em cada bairro.

O material coletado é levado para os galpões de reciclagem, onde é feita a triagem entre o que pode ser reciclado e o que não pode. Em uma das unidades, por exemplo, 40% dos rejeitos são levados ao aterro sanitário por não poderem ser reaproveitados.

— Um dos problemas é que as pessoas acabam misturando orgânico com reciclável (tornando inviável o reaproveitamento de alguns rejeitos). Outro fator é que hoje há no mercado diversos plásticos que não se consegue comercializar (após o descarte) — observa a vice-presidente da Coolabore, Tássia Rodrigues.

Impacto social

A Coolabore é a responsável por realizar a triagem de todo o rejeito recolhido na coleta domiciliar (coleta de lixo orgânico), feita por uma terceirizada contratada pela prefeitura. A Univale, por sua vez, se responsabiliza pela gestão dos dois ecopontos, locais onde a população pode fazer o descarte de pequenos volumes de resíduos recicláveis.

A presença ativa de cooperados na limpeza urbana gera impacto social. Alguns materiais reciclados, em vez de serem vendidos, são reaproveitados pelos próprios catadores. Na Univale, produtos como móveis, tapetes, facas e vasos são produzidos e distribuídos para a própria comunidade. Júlio Cesar Ramos, coordenador da Univale, explica:

— Percebemos que muito material poderia ser reaproveitado em vez de ser reciclado e começamos a desenvolver um projeto contendo de 15 a 20 tipos de produtos.

Mesmo sendo bem-sucedido, o modelo de Novo Hamburgo tem um desafio: a baixa frequência da coleta seletiva. Quanto mais vezes o serviço ocorrer, menos material reciclável será recolhido junto a outros rejeitos.

A Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano estuda aumentar de uma para duas vezes por semana a passagem dos cooperados pelas residências. Conforme a pasta, o principal entrave é financeiro: seria necessário investir em torno de R$ 500 mil para ampliar o trabalho.

Santiago: moeda social incentiva a separação do lixo

Em cinco anos, o projeto Pila Verde já resultou em uma economia de R$ 375 mil para a prefeitura de Santiago, na Região Central. Conforme a secretária de Meio Ambiente do município, Andriele Martins, esse valor é uma média do que seria gasto caso os materiais reaproveitados fossem levados para aterros sanitários.

O Pila Verde é uma estratégia criada ainda em 2020 em que os moradores recolhem seu lixo orgânico e o vendem para a prefeitura por um "pila verde" (equivalente a R$ 1) a cada cinco quilos de resíduo, que é transformado em adubo orgânico. Com essa moeda social, a população pode adquirir produtos das feiras municipais, como hortaliças, queijo, vinho e salame. Na mão dos feirantes, esse "dinheiro" compra o que for necessário para seguir com a produção, como sementes, mudas de árvores frutíferas, adubos, horas-máquina e peixes.

Entre feirantes, clientes e prefeitura, são cerca de 3 mil pessoas impactadas com o projeto, o equivalente a 6,2% dos 48 mil moradores. Somente na feira, chegam 2,7 mil pilas verdes mensais. Conforme a secretária, há moradores que vendem seus resíduos e esperam juntar mais pilas para aproveitar melhor as ofertas.

Três anos depois de perceber que o projeto deu certo, Santiago começou uma nova ação, agora relacionada às secretarias de Esporte e Lazer e Desenvolvimento Econômico. Nesse caso, a troca de materiais recicláveis garante o "pila azul", que permite alugar quadras esportivas municipais, participar de campeonatos, fazer aulas de pilates, estacionar o carro na Zona Azul, pagar a passagem de ônibus e até o ingresso para o cinema.

— No momento em que as pessoas separam esse resíduo e vêm comprar ingresso de cinema, elas começaram a perceber que o lixo tem valor — explica Andriele.

Alvorada ainda não separa o lixo

Alvorada, a 12ª cidade mais populosa do Rio Grande do Sul, não tem coleta seletiva. Por isso, papelão, latinhas e garrafas pet se misturam com cascas de fruta e restos de comida no transbordo municipal, ponto que recebe o lixo de seus quase 190 mil habitantes.

É no transbordo que os caminhões municipais deixam o lixo que será levado por veículos maiores ao aterro sanitário de Minas do Leão.

Sem associações ou cooperativas de catadores em atuação no município, a Ecsam — empresa contratada em outubro último para o serviço de coleta de lixo de Alvorada — não tem ideia de quanto lixo seco recolhe em relação ao orgânico.

O gerente Leandro Marcos Helfinichtaine explica que a coleta seletiva é de interesse da empresa, que é remunerada proporcionalmente ao peso dos caminhões ao fim do serviço:

— O lixo seco não pesa. Tanto o plástico quanto o papelão acabam gerando um volume oco dentro do caminhão. Então, fica um "vazio" quando se poderia coletar mais material.

Colaboração entre setores

A prefeitura de Alvorada afirma que a implantação da coleta seletiva está entre as prioridades da atual gestão e que trabalha para viabilizá-la "o mais breve possível". Enquanto isso, a reciclagem no município é fruto da colaboração entre empresas privadas de reciclagem e catadores autônomos não afiliados a associações.

Segundo balanço da SyGeCom, plataforma que facilita a gestão de empresas de reciclagem na compra de materiais, cerca de mil toneladas de lixo seco foram recicladas no município em 2024 entre as quatro empresas atendidas em Alvorada.

A SyGeCom foi fundada por um catador autônomo e hoje é chefiada por seu filho, Dinho Machado, que considera que a solução parte de uma ação conjunta entre os diferentes setores da sociedade.

— É uma ação da prefeitura por estruturar o projeto e conscientizar a população; é uma ação dos empresários por também fomentarem isso; e é educação ambiental, que tinha que vir de berço, tinha que vir lá da escola.

Conforme o executivo de Alvorada, o município busca valorizar a separação do lixo na origem — ou seja, nas próprias casas e estabelecimentos que geram o resíduo — por meio de ações educativas, contando com o "trabalho fundamental dos catadores autônomos, que atuam diretamente na triagem de recicláveis".

Embora não haja dados oficiais sobre o número de catadores em atividade em Alvorada, a SyGeCom afirma que 219 profissionais da categoria colaboraram com a empresa no ano passado.

Santa Maria: menos de 1% do lixo é reaproveitado

Coleta seletiva em Santa Maria atende a apenas 28% dos bairros. Tayline Manganeli / Agencia RBS

Santa Maria, na Região Central, produz cerca de 7 mil toneladas de resíduos por mês, mas menos de 1% desse volume é reciclado. Atualmente, apenas cerca de 60 toneladas chegam à Associação dos Selecionadores de Material Reciclável (Asmar), entidade contratada pela prefeitura para realizar a reciclagem. Todo o restante é encaminhado ao aterro sanitário localizado no distrito da Boca do Monte, que também recebe resíduos de outros municípios da região.

A coleta seletiva, realizada pela Asmar, atende 12 dos 43 bairros da cidade (o equivalente a 28%) e funciona de duas maneiras: porta a porta, em horários pré-estabelecidos, e por agendamento, voltado a estabelecimentos comerciais e condomínios.

No Centro, porém, os contêineres misturam lixo orgânico e reciclável. Nos demais bairros, as lixeiras são responsabilidade dos moradores, e todo o material é recolhido sem separação. Segundo Joseane Rodrigues, integrante da Asmar, cerca de cem quilos de lixo são descartados diariamente porque não podem ser reciclados:

— Copinho descartável, garrafinha de leite, bandeja de bolo, fralda, papel higiênico, nada disso vai para reciclagem. Se essas informações fossem mais divulgadas e o pessoal escutasse, seria bem legal.

Projeto envolve mais de 30 municípios

Está em andamento um projeto para conceder à iniciativa privada os serviços de coleta e destinação de resíduos de Santa Maria e de outros 31 municípios da Região Central. O trabalho é coordenado pelo Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado.

Entre os objetivos desse plano integrado está a construção, pela empresa vencedora, de espaços adequados para que catadores realizem a separação dos resíduos. Esses locais devem contar com estrutura completa, incluindo prensas e esteiras, permitindo que o trabalho hoje feito por organizações e cooperativas deixe as ruas e passe a ocorrer exclusivamente dentro dos pavilhões.

A proposta deve ser concluída até a metade do próximo ano. Depois disso, será lançado um edital para a escolha do consórcio responsável.