Dezembro terá chuva abaixo da média e calor acentuado; veja previsão para o mês

Porta de entrada para o verão, dezembro começa no Rio Grande do Sul com expectativa de ser quente e marcado pelo tempo seco. Na região sul do Brasil, é esperada quantidade menor do que o normal de chuva para o mês.

De acordo com a Climatempo, o La Niña continua ativo no Oceano Pacífico com fraca intensidade, mas ainda com capacidade para influenciar no clima global.

Associado a outros eventos, o fenômeno pode favorecer a passagem de frentes frias e provocar temporais. A previsão, no entanto, indica que os episódios de chuva serão rápidos, e o ar seco logo voltará a predominar.

Outro ponto destacado pela Climatempo é de que algumas dessas frentes frias trarão ar polar mais intenso que o habitual. Ou seja, períodos de frio mais intenso e geada em áreas elevadas da serra gaúcha e na fronteira com o Uruguai.

Destaques da previsão climática de dezembro no RS

Chuva deve ficar abaixo da média em todas as áreas

Maior número de dias com sol e tempo seco

Massas de ar quente podem provocar dias de calor intenso e até ondas de calor

Risco de temporais com queda de granizo na passagem de frentes frias

Ainda há possibilidade de eventos de frio atípico, com acentuada queda de temperatura, porém menos intensa do que em novembro

Risco de geada tardia nas áreas mais altas das serras e na fronteira com o Uruguai

Como fica a chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê acumulados abaixo da média em praticamente todo o território gaúcho. Conforme o órgão federal, os volumes podem ficar até 75 milímetros abaixo da média, principalmente no oeste do Estado.

Registros históricos mostram que os acumulados costumam variar entre 140 e 180 milímetros nessa área. Para este mês, o total de chuva pode ficar abaixo dos 100 milímetros.

Nas demais porções, são esperados entre 10 e 50 milímetros abaixo da média.

Qual a média histórica por região

Extremo Sul: entre 100 e 140 mm

entre 100 e 140 mm Sul, parte do Centro, do Oeste, Região Metropolitana e da Serra: entre 140 e 180 mm

entre 140 e 180 mm Norte: entre 180 e 220 mm

Menos chuva, mais calor

Uma das consequências da diminuição da chuva é o calor. Períodos com menos precipitação costumam ser mais quentes porque há menos nuvens para bloquear a radiação solar.

Além disso, o ar seco aquece mais rápido, já que não há evaporação significativa para resfriar o ambiente.

Para dezembro, o Inmet aponta que o mês deve fechar com os índices nos termômetros dentro ou acima da normalidade. Áreas do Centro, do Noroeste, do extremo Sul e da Serra podem observar cerca de 0,6ºC acima da média.

Qual a temperatura média

Oeste, Noroeste e parte do Centro: entre 24º e 26ºC

entre 24º e 26ºC Sul, parte do Centro e do Norte: entre 22ºC e 24ºC

entre 22ºC e 24ºC Serra e Região Metropolitana: entre 20ºC e 22ºC

Qual a média da temperatura máxima

Leste, extremo Sul e Nordeste: entre 27ºC e 29ºC

entre 27ºC e 29ºC Parte do Centro, do Sul e do Norte: entre 29ºC e 31ºC

entre 29ºC e 31ºC Noroeste e Oeste: entre 31ºC e 33ºC

Qual a média da temperatura mínima

Nordeste e Serra: entre 14ºC e 16ºC

entre 14ºC e 16ºC Centro, Norte e Sul: entre 16ºC e 18ºC

entre 16ºC e 18ºC Parte do Noroeste, do Oeste e da Região Metropolitana: entre 20ºC e 22ºC