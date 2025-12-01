Dezembro terá chuva abaixo da média e calor acentuado; veja previsão para o mês

Porta de entrada para o verão, dezembro começa no Rio Grande do Sul com expectativa de ser quente e marcado pelo tempo seco. Na região sul do Brasil, é esperada quantidade menor do que o normal de chuva para o mês.
De acordo com a Climatempo, o La Niña continua ativo no Oceano Pacífico com fraca intensidade, mas ainda com capacidade para influenciar no clima global.
Associado a outros eventos, o fenômeno pode favorecer a passagem de frentes frias e provocar temporais. A previsão, no entanto, indica que os episódios de chuva serão rápidos, e o ar seco logo voltará a predominar.
Outro ponto destacado pela Climatempo é de que algumas dessas frentes frias trarão ar polar mais intenso que o habitual. Ou seja, períodos de frio mais intenso e geada em áreas elevadas da serra gaúcha e na fronteira com o Uruguai.
Destaques da previsão climática de dezembro no RS
- Chuva deve ficar abaixo da média em todas as áreas
- Maior número de dias com sol e tempo seco
- Massas de ar quente podem provocar dias de calor intenso e até ondas de calor
- Risco de temporais com queda de granizo na passagem de frentes frias
- Ainda há possibilidade de eventos de frio atípico, com acentuada queda de temperatura, porém menos intensa do que em novembro
- Risco de geada tardia nas áreas mais altas das serras e na fronteira com o Uruguai
Como fica a chuva
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê acumulados abaixo da média em praticamente todo o território gaúcho. Conforme o órgão federal, os volumes podem ficar até 75 milímetros abaixo da média, principalmente no oeste do Estado.
Registros históricos mostram que os acumulados costumam variar entre 140 e 180 milímetros nessa área. Para este mês, o total de chuva pode ficar abaixo dos 100 milímetros.
Nas demais porções, são esperados entre 10 e 50 milímetros abaixo da média.
Qual a média histórica por região
- Extremo Sul: entre 100 e 140 mm
- Sul, parte do Centro, do Oeste, Região Metropolitana e da Serra: entre 140 e 180 mm
- Norte: entre 180 e 220 mm
Menos chuva, mais calor
Uma das consequências da diminuição da chuva é o calor. Períodos com menos precipitação costumam ser mais quentes porque há menos nuvens para bloquear a radiação solar.
Além disso, o ar seco aquece mais rápido, já que não há evaporação significativa para resfriar o ambiente.
Para dezembro, o Inmet aponta que o mês deve fechar com os índices nos termômetros dentro ou acima da normalidade. Áreas do Centro, do Noroeste, do extremo Sul e da Serra podem observar cerca de 0,6ºC acima da média.
Qual a temperatura média
- Oeste, Noroeste e parte do Centro: entre 24º e 26ºC
- Sul, parte do Centro e do Norte: entre 22ºC e 24ºC
- Serra e Região Metropolitana: entre 20ºC e 22ºC
Qual a média da temperatura máxima
- Leste, extremo Sul e Nordeste: entre 27ºC e 29ºC
- Parte do Centro, do Sul e do Norte: entre 29ºC e 31ºC
- Noroeste e Oeste: entre 31ºC e 33ºC
Qual a média da temperatura mínima
- Nordeste e Serra: entre 14ºC e 16ºC
- Centro, Norte e Sul: entre 16ºC e 18ºC
- Parte do Noroeste, do Oeste e da Região Metropolitana: entre 20ºC e 22ºC
