Defesa Civil do Estado alerta para formação de ciclone extratropical durante a semana

Baixa pressão se aprofunda e aumenta o risco de rajadas de vento. André Ávila / Agencia RBS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta na noite deste domingo (7) sobre a formação de um ciclone extratropical. Segundo o comunicado, o ciclone deve começar a se formar entre a noite de segunda-feira (8) e a madrugada de terça (9).

De acordo com o órgão, na segunda-feira "a baixa pressão se aprofunda e aumenta o risco de temporais, rajadas de vento, chuva forte e granizo". Os acumulados podem chegar a 100 milímetros nas regiões das Missões, no Noroeste e na região central do Estado.

Na terça-feira (9) e na quarta-feira (10), os dias devem ser de atenção "máxima", de acordo com a Defesa Civil, pois o ciclone deve trazer chuva intensa, muitas descargas elétricas e rajadas de vento acima de 100 km/h em áreas do Estado.

A recomendação é evitar exposição durante instabilidade e buscar abrigo seguro em caso de chuva forte ou granizo. Em emergências, o contato deve ser feito pelo telefone 199.