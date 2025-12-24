Defesa Civil alerta para tempestade e granizo no sul do RS

Nesta quarta-feira (24), região registrou instabilidade e chuva. Divulgação / Defesa Civil

A Defesa Civil emitiu dois alertas meteorológicos para a região sul do Estado, válidos até a noite desta quarta-feira (24). Os avisos indicam risco de tempestade, vento forte e queda de granizo.

O primeiro alerta, válido até as 20h, abrange o extremo sul do Estado, incluindo os municípios do Chuí e de Santa Vitória do Palmar. Nessa área, o risco de destelhamentos é considerado alto.

O segundo aviso, com o mesmo período de validade, inclui Pelotas, Canguçu, São Lourenço do Sul e Piratini, com previsão semelhante de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo.

Ao longo desta quarta-feira, a região registrou instabilidade e chuva, mas, segundo a Defesa Civil, não houve registros de destelhamentos ou outros danos causados pelo mau tempo.