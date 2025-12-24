Defesa Civil alerta para tempestade e granizo no sul do RS

A Defesa Civil emitiu dois alertas meteorológicos para a região sul do Estado, válidos até a noite desta quarta-feira (24). Os avisos indicam risco de tempestade, vento forte e queda de granizo.
O primeiro alerta, válido até as 20h, abrange o extremo sul do Estado, incluindo os municípios do Chuí e de Santa Vitória do Palmar. Nessa área, o risco de destelhamentos é considerado alto.
O segundo aviso, com o mesmo período de validade, inclui Pelotas, Canguçu, São Lourenço do Sul e Piratini, com previsão semelhante de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo.
Ao longo desta quarta-feira, a região registrou instabilidade e chuva, mas, segundo a Defesa Civil, não houve registros de destelhamentos ou outros danos causados pelo mau tempo.
Para o Natal, nesta quinta-feira (25), a previsão do Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos (Ciex), da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), indica que a instabilidade deve voltar a atuar sobre o sul do RS, com chance de chuva ao longo da tarde.