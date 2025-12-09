De Porto Alegre ao Litoral: o caminho do ciclone extratropical até se afastar do RS

Após um tornado causar destruição em Flores da Cunha, na Serra, a meteorologia alerta para ainda mais perigos no Rio Grande do Sul em consequência da passagem do ciclone extratropical entre a noite desta terça-feira (9) e a madrugada de quarta (10).
Conforme a previsão da Climatempo, se mantêm as condições para chuva forte e persistente, além de rajadas de vento que podem superar os 100 km/h. O leste gaúcho deve concentrar os impactos mais significativos.
- Terça-feira (21h) - sistema estará na altura da região metropolitana de Porto Alegre
- Quarta-feira (9h) - ciclone estará sobre o mar, perto de Mostardas
- Quarta-feira (21h) - fenômeno se afasta da costa gaúcha lentamente
A Defesa Civil estadual afirma que os acumulados de chuva podem chegar a 120 milímetros no Sul, Costa Doce, Campanha e Litoral Norte – até 100 milímetros nas demais regiões.
Já os ventos alcançam de 80 a 100 km/h no Sul, na Costa Doce e nos Litorais Sul e Médio.
Também há condições para queda de granizo e tempestades no Norte, no Nordeste, na Região dos Vales e na Serra.
Como fica o tempo na quarta-feira
De acordo com a Climatempo, o ciclone chega ao mar no período da manhã e se afasta da costa gaúcha lentamente.
Em razão disso, a chuva diminui em relação a terça, mas as rajadas de vento continuam fortes. A Defesa Civil aponta que eles podem ultrapassar os 100 km/h na faixa leste que vai desde o Sul até o extremo nordeste do RS (veja abaixo).
Em pontos do Sul, da Costa Doce e do Litoral Norte, os acumulados de chuva variam entre 60 e 100 milímetros no dia.
Nas demais localidades da metade leste do Rio Grande do Sul, os volumes ficam entre 30 e 50 milímetros, segundo a Defesa Civil.
Já a temperatura não varia tanto ao longo do dia por conta do tempo fechado. Os registros mais elevados são esperados na Fronteira Oeste, e os menores, na Serra.
O que esperar dos próximos dias
Os prognósticos indicam que na quinta-feira (11) o ciclone continua avançando para o alto mar.
O vento ainda se faz presente, porém, em menor intensidade. Pode chover em forma de pancadas isoladas no Litoral, na Costa Doce, no Norte, na Serra e em partes do Sul. Nas demais regiões, o sol aparece entre variação de nuvens.
Conforme a Climatempo, na sexta-feira (12), apesar da breve trégua, a instabilidade volta ao Rio Grande do Sul, com chuva mais intensa no Noroeste e no Norte.
No Oeste, nas Missões, na Campanha e em partes do Centro, da Região dos Vales, da Costa Doce, da Serra e do Sul, formam-se pancadas mais isoladas.
Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (10)
Região Metropolitana
Chove durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 22ºC.
Serra
Tempo severo, com chuva forte e trovoada. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 18ºC.
Campanha
Manhã com chuva forte. Precipitação perde intensidade no começo da tarde e as nuvens diminuem. Em Bagé, as marcas ficam entre 17ºC e 20ºC.
Fronteira Oeste
Sol entre algumas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 19ºC e 28ºC.
Sul
Chuvoso durante o dia e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 19ºC e 23ºC.
Litoral Norte
Previsão de chuva forte de manhã e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 21ºC.
Centro
Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 20ºC.
Norte
Chove durante o dia e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 19ºC.
Noroeste
Quarta-feira com chuva durante o dia e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 18ºC e máxima de 24ºC.
*Produção: Carolina Dill