Consumo consciente: veja como economizar água com a chegada do verão

Tecnologias podem ser aliadas na gestão do consumo, controlando a vazão em torneiras e chuveiros. Dominique VERNIER / adobe.stock.com

A chegada do verão e suas temperaturas escaldantes costuma elevar consideravelmente o consumo de água. Mas em tempos de mudanças do clima e atenção especial à gestão dos recursos hídricos, cada gota economizada importa. Além de soluções simples como reduzir o tempo do banho ou fechar a torneira durante a escovação dos dentes, é possível adotar outras estratégias eficientes, como o reuso da água.

Especialistas recomendam algumas dicas de como preservar os recursos:

Ações para reduzir o consumo de água em casa

Tomar banho mais curto.

Deixar o chuveiro ligado apenas quando for enxaguar.

Fechar a torneira durante a escovação dos dentes ou ao lavar a louça.

Checar eventuais vazamentos na rede ou nas torneiras.

Acumular roupas para lavar com a máquina cheia.

Reaproveitar a água da máquina para outras tarefas de limpeza.

Adotar sistemas de reuso de água nos condomínios.

Coletar água da chuva para tarefas que não exigem água potável, como regar plantas, limpar o quintal ou lavar o carro.

Instalar dispositivos que controlem a vazão de torneiras e chuveiros.

Usar cisternas ou coletores simples para armazenar água da chuva.

Para além das residências, a preocupação com a água é assunto de ordem nacional e global. Estudos elaborados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) indicam que o Brasil terá 40% a menos de água disponível em boa parte do país até 2040. A preservação do recurso, portanto, é urgente, e começa em casa.

Além dos cuidados mínimos e diários, é possível contar com o auxílio da tecnologia. É o caso de dispositivos feitos para serem instalados em torneiras e chuveiros. O mecanismo consegue mensurar a quantidade de água utilizada, ajustando a vazão ideal para que não ocorra desperdício.

Manutenção pode ajudar a evitar despedício de água. New Africa / adobe.stock.com

Também é importante prestar atenção em vazamentos. Torneiras pingando, por exemplo, podem desperdiçar até 20 litros de água por dia.

Além de consciência ambiental, a inovação traz economia no bolso, ao fazer com que seja despendida menos quantidade de água e se reduza o peso das faturas.

Conscientização na prática

Liliani Cafruni, diretora de meio ambiente da Corsan/Aegea, companhia responsável pelo fornecimento de água e esgoto a 317 municípios gaúchos, lembra que a própria conta de água pode servir de guia. As faturas mostram o consumo médio de cada cliente.

Anotar, mês a mês, o consumo permite ter noção do quanto de água se utiliza. Andrey Popov / adobe.stock.com

A companhia também vem investindo em educação para ampliar a conscientização ambiental. Por meio do projeto Saúde Nota 10, a empresa leva conhecimento às escolas sobre questões de meio ambiente, entre elas o uso consciente da água.