Consumo consciente: veja como economizar água com a chegada do verão

A chegada do verão e suas temperaturas escaldantes costuma elevar consideravelmente o consumo de água. Mas em tempos de mudanças do clima e atenção especial à gestão dos recursos hídricos, cada gota economizada importa. Além de soluções simples como reduzir o tempo do banho ou fechar a torneira durante a escovação dos dentes, é possível adotar outras estratégias eficientes, como o reuso da água.
Especialistas recomendam algumas dicas de como preservar os recursos:
Ações para reduzir o consumo de água em casa
- Tomar banho mais curto.
- Deixar o chuveiro ligado apenas quando for enxaguar.
- Fechar a torneira durante a escovação dos dentes ou ao lavar a louça.
- Checar eventuais vazamentos na rede ou nas torneiras.
- Acumular roupas para lavar com a máquina cheia.
- Reaproveitar a água da máquina para outras tarefas de limpeza.
- Adotar sistemas de reuso de água nos condomínios.
- Coletar água da chuva para tarefas que não exigem água potável, como regar plantas, limpar o quintal ou lavar o carro.
- Instalar dispositivos que controlem a vazão de torneiras e chuveiros.
- Usar cisternas ou coletores simples para armazenar água da chuva.
Para além das residências, a preocupação com a água é assunto de ordem nacional e global. Estudos elaborados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) indicam que o Brasil terá 40% a menos de água disponível em boa parte do país até 2040. A preservação do recurso, portanto, é urgente, e começa em casa.
Além dos cuidados mínimos e diários, é possível contar com o auxílio da tecnologia. É o caso de dispositivos feitos para serem instalados em torneiras e chuveiros. O mecanismo consegue mensurar a quantidade de água utilizada, ajustando a vazão ideal para que não ocorra desperdício.
Também é importante prestar atenção em vazamentos. Torneiras pingando, por exemplo, podem desperdiçar até 20 litros de água por dia.
Além de consciência ambiental, a inovação traz economia no bolso, ao fazer com que seja despendida menos quantidade de água e se reduza o peso das faturas.
Conscientização na prática
Liliani Cafruni, diretora de meio ambiente da Corsan/Aegea, companhia responsável pelo fornecimento de água e esgoto a 317 municípios gaúchos, lembra que a própria conta de água pode servir de guia. As faturas mostram o consumo médio de cada cliente.
A companhia também vem investindo em educação para ampliar a conscientização ambiental. Por meio do projeto Saúde Nota 10, a empresa leva conhecimento às escolas sobre questões de meio ambiente, entre elas o uso consciente da água.
— Quanto mais tivermos esse senso coletivo, melhor o uso e menor o desperdício, o que impacta também em melhor abastecimento público. Toda conscientização que vier é bem-vinda. Não vivemos sem água — diz Liliani.