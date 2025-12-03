Com destaque para o calor, temperatura pode variar em até 15ºC no RS nesta quinta-feira

Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 26ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O sol irá marcar presença em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (4). Enquanto o tempo aberto predomina na metade oeste gaúcha, no Leste ainda haverá a presença de algumas nuvens, mas sem previsão de chuva.

De acordo com a Climatempo, o dia será quente pelo Estado, principalmente em cidades próximas à fronteira com o Uruguai, também nas Missões e no Noroeste.

Horizontina: mínima de 17ºC e máxima de 33ºC

mínima de 17ºC e máxima de 33ºC São Miguel das Missões: mínima de 17ºC e máxima de 32ºC

Em contrapartida, na Serra e no Litoral Norte os termômetros seguem baixos pela manhã e mais agradáveis durante a tarde.

São José dos Ausentes: mínima de 10ºC e máxima de 22ºC

mínima de 10ºC e máxima de 22ºC Flores da Cunha: mínima de 11ºC e máxima de 27ºC

mínima de 11ºC e máxima de 27ºC Vacaria: mínima de 11ºC e máxima de 26ºC

O que esperar dos próximos dias

A tendência é que as condições não mudem na sexta-feira (5) e no sábado (6), conforme a Climatempo. O sol continua forte na metade oeste do Estado e nas outras áreas aparece entre variações de nuvens. Novamente, sem expectativa de chuva.

Diante desse cenário, a temperatura aumenta um pouco mais e o calor deve predominar em todas as regiões, inclusive em áreas serranas.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (4)

Região Metropolitana

Sol entre algumas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 30ºC.

Serra

Dia de sol entre algumas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 26ºC.

Campanha

Quinta-feira de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Bagé, as marcas ficam entre 15ºC e 28ºC.

Fronteira Oeste

Céu aberto ao longo do dia. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 30ºC.

Sul

Previsão de sol entre algumas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 17ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Quinta-feira de sol entre nuvens durante o dia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 23ºC.

Centro

Tempo ensolarado com névoa fraca ao amanhecer. Em Santa Maria, mínima de 16ºC e máxima de 29ºC.

Norte

Previsão de tempo aberto. Em Passo Fundo, a mínima é de 14ºC, e a máxima, de 28ºC.

Noroeste

Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 33ºC.