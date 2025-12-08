Ciclone extratropical: veja como os temporais se deslocarão pelo RS

Ler resumo

Imagens de satélite mostram volume de chuva no RS à meia-noite de terça para quarta-feira. Reprodução / Windy.com

A formação de um novo ciclone extratropical deixa o Rio Grande do Sul em alerta para tempestade nesta terça-feira (9). São previstos acumulados expressivos de chuva, associados a rajadas de vento intensas, descargas elétricas e até queda de granizo na maior parte do território gaúcho.

Fortes pancadas são esperadas desde o início do dia. Locais como o Sudoeste e Norte têm risco de volumes elevados.

A metade Leste e grande parte da Campanha ficam em situação de perigo, enquanto a faixa litorânea e o sudeste gaúcho enfrentam risco extremo, conforme a Climatempo.

Tanto o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) quanto a Defesa Civil Estadual estão com comunicados de atenção em vigor diante de potenciais riscos: danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Quando o ciclone estará formado e qual será o seu caminho

De acordo com a Climatempo, a previsão inicial é de que o ciclone extratropical comece a se organizar no fim da noite desta segunda-feira (8), entre o nordeste da Argentina e a fronteira oeste do Rio Grande do Sul.

A tendência é que, no decorrer da terça-feira (9), o centro do ciclone extratropical se desloque sobre o território gaúcho em direção ao litoral do Estado. Dessa forma, à medida que ele se movimenta, novas áreas devem ser influenciadas pela mudança no tempo.

À noite, o sistema já estará na altura da região metropolitana de Porto Alegre. No decorrer da madrugada e manhã de quarta-feira (10), deverá alcançar o oceano. No dia seguinte, se afasta da costa.

O que esperar da terça-feira no RS

Ciclone extratropical pode causar ventos de até 100 km/h. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com nebulosidade abundante em todas as áreas do Rio Grande do Sul, há risco de temporais generalizados na terça-feira (9), com eventual queda de granizo, intensas rajadas de vento e descargas elétricas.

De acordo com Marcelo Schneider, meteorologista do Inmet, o período de maior atenção é a virada da noite de terça para quarta-feira, quando o sistema ganha intensidade e estará posicionado próximo à Capital.

Defesa Civil afirma que os acumulados podem chegar a 120 milímetros no Sul, Costa Doce, Campanha e Litoral Norte

Até 100 milímetros nas demais regiões

A partir da noite, os ventos associados ao ciclone alcançam 80 a 100 km/h no Sul, na Costa Doce e nos Litorais Sul e Médio

Também há condições para queda de granizo e rajadas de vento intensas associadas a tempestades no Norte, no Nordeste, na Região dos Vales e na Serra

Até o momento, as cidades com os maiores volumes previstos são:

Guaporé: 87,4 milímetros (média em dezembro é de 170 milímetros)

87,4 milímetros (média em dezembro é de 170 milímetros) Bento Gonçalves: 74,6 milímetros (média em dezembro é de 191 milímetros)

74,6 milímetros (média em dezembro é de 191 milímetros) Caçapava do Sul: 74,6 milímetros (média em dezembro é de 134 milímetros)

74,6 milímetros (média em dezembro é de 134 milímetros) Nova Prata: 73,8 milímetros (média em dezembro é de 171 milímetros)

73,8 milímetros (média em dezembro é de 171 milímetros) Arvorezinha: 71,8 milímetros (média em dezembro é de 184 milímetros)

71,8 milímetros (média em dezembro é de 184 milímetros) Veranópolis: 70,6 milímetros (média em dezembro é de 172 milímetros)

70,6 milímetros (média em dezembro é de 172 milímetros) Santana do Livramento: 70,3 milímetros (média em dezembro é de 118 milímetros)

O que esperar dos próximos dias

O ciclone avança para o oceano na quarta-feira (10), mas ainda favorece o tempo instável com muita nebulosidade. Os temporais mais intensos se concentram na metade Leste, enquanto na porção Oeste a chuva começa a diminuir.

O vento continua muito forte e abrange todas as áreas. Mas, conforme o Inmet, toda a extensão litorânea deve observar correntes mais fortes e o maior risco ao longo do dia.

A expectativa é de que na quinta-feira (11) o ciclone se desloque gradualmente em alto-mar. Embora as rajadas se mantenham acentuadas, a chuva perde intensidade. Pode ocorrer pancadas em partes da Campanha, do Noroeste, do Norte, da Serra e no Litoral.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (9)

Região Metropolitana

Chuvoso durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 23ºC.

Serra

Nublado com chuva forte durante o dia. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 22ºC.

Campanha

Chuva forte de manhã. Aberturas de sol à tarde com pancadas que vão até a noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 18ºC e 20ºC.

Fronteira Oeste

Terça-feira com chuva durante o dia e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 21ºC e 28ºC.

Sul

Dia nublado, com chuva forte e trovoada à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 20ºC e 22ºC.

Litoral Norte

Tempo nublado com chuva de manhã e temporal à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 21ºC.

Centro

Chuva forte de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas que vão até a noite. Em Santa Maria, mínima de 20ºC e máxima de 25ºC.

Norte

Previsão de chuva forte de manhã e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 25ºC.

Noroeste

Muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 24ºC.