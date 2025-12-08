Ciclone extratropical: Inmet emite alerta de grande perigo para tempestade no RS

Maior parte do Rio Grande do Sul está em estado de alerta para tempestade. Reprodução / Inmet

O Rio Grande do Sul está sob estado de atenção nas próximas horas diante da previsão de formação de um novo ciclone extratropical.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (8) um alerta vermelho para tempestade, que indica grande perigo para o Estado.

O alerta vermelho de grande perigo é o nível mais alto da escala de avisos meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia. Ele indica que estão previstos fenômenos de intensidade excepcional, com grande probabilidade de danos

Conforme o órgão, todas as regiões gaúchas estão sob condição de alerta. Mas, neste momento, os pontos de maior cuidado incluem a Fronteira Oeste, o Noroeste, o Norte, o Centro, a Região Metropolitana e o Nordeste.

Nessas áreas, são previstos chuva superior a 100 milímetros, vento acima de 100 km/h e queda de granizo.

A partir disso, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

O aviso inicia às 12h desta segunda-feira (8) e segue vigente pelo menos até a noite de terça (9).

A previsão de chuva segue também para quarta (10). Dessa forma, a tendência é que, à medida que o ciclone se desloca em direção à costa, a faixa do comunicado seja ampliada, especialmente para a porção leste.

Ventos costeiros

O Inmet também está com um alerta laranja, de intensidade moderada, para toda a extensão da costa gaúcha ao longo da terça-feira.

Há risco em razão da previsão de ventos intensos na região, com potencial para movimentar dunas e provocar estragos.

O alerta laranja indica uma situação meteorológica perigosa, com risco moderado a alto para a população e patrimônio. Ele é um nível intermediário entre o alerta amarelo (perigo potencial) e o vermelho (grande perigo)

