Chuva volta ao RS nesta sexta-feira com maior intensidade em duas regiões

Após uma trégua na chuva motivada pela passagem de um ciclone extratropical, a instabilidade retorna ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (12). O cenário é consequência da passagem de uma nova frente fria, sem relação com o sistema meteorológico extremo.
A chuva com maior intensidade se concentra no Noroeste e norte do Estado. Conforme a Climatempo, nas demais regiões, são esperadas pancadas mais isoladas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta amarelo, o mais brando entre as classificações, que indica potencial de perigo para ocorrência de tempestade.
O comunicado abrange todo o território gaúcho e é válido até o fim do dia.
- O alerta amarelo do Inmet indica que as condições meteorológicas podem causar transtornos, mas sem risco grave imediato. Geralmente envolve chuva entre 20 e 50 mm/dia, vento de 40 a 60 km/h e descargas elétricas.
Pela manhã, a temperatura segue mais baixa no Norte e na Serra. Na maioria das regiões, entretanto, será de aquecimento.
À tarde, o calor predomina na Metade Sul, enquanto nas áreas mais próximas da divisa com Santa Catarina os termômetros marcam índices mais agradáveis.
O que esperar do fim de semana
A instabilidade continua presente no RS durante o fim de semana. No sábado (13), a precipitação permanece mais concentrada na faixa norte do Estado.
Chove moderadamente nas regiões que fazem divisa com Santa Catarina. Nas demais áreas, o sol segue entre poucas nuvens.
A tendência é que a temperatura esteja elevada já pela manhã. À tarde, fica ainda mais quente.
No domingo (14), o tempo fica fechado em grande parte do Estado. A chuva vem em forma de pancadas no Sul, na Campanha, na Costa Doce, na Região Metropolitana, em partes da Serra, dos Vales, do Centro e do Oeste.
Nas demais áreas, o sol aparece entre poucas nuvens. A temperatura continua elevada pela manhã. À tarde, esquenta ainda mais.
Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (12)
Região Metropolitana
Sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 30ºC.
Serra
Dia de sol com períodos de céu nublado. Chance de pancadas isoladas. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 14ºC e 25ºC.
Campanha
Previsão de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 19ºC e 28ºC.
Fronteira Oeste
Sexta-feira de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 22ºC e 31ºC.
Sul
Sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 20ºC e 30ºC.
Litoral Norte
Previsão de sol entre nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 28ºC.
Centro
Sexta-feira de sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 28ºC.
Norte
Dia de sol entre muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 25ºC.
Noroeste
Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Santa Rosa, mínima de 18ºC e máxima de 24ºC.
*Produção: Carolina Dill