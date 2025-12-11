Chuva volta ao RS nesta sexta-feira com maior intensidade em duas regiões

Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Após uma trégua na chuva motivada pela passagem de um ciclone extratropical, a instabilidade retorna ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (12). O cenário é consequência da passagem de uma nova frente fria, sem relação com o sistema meteorológico extremo.

A chuva com maior intensidade se concentra no Noroeste e norte do Estado. Conforme a Climatempo, nas demais regiões, são esperadas pancadas mais isoladas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta amarelo, o mais brando entre as classificações, que indica potencial de perigo para ocorrência de tempestade.

O comunicado abrange todo o território gaúcho e é válido até o fim do dia.

O alerta amarelo do Inmet indica que as condições meteorológicas podem causar transtornos, mas sem risco grave imediato. Geralmente envolve chuva entre 20 e 50 mm/dia, vento de 40 a 60 km/h e descargas elétricas.

Pela manhã, a temperatura segue mais baixa no Norte e na Serra. Na maioria das regiões, entretanto, será de aquecimento.

À tarde, o calor predomina na Metade Sul, enquanto nas áreas mais próximas da divisa com Santa Catarina os termômetros marcam índices mais agradáveis.

Leia Mais ONG brasileira ganha principal prêmio ambiental da ONU

O que esperar do fim de semana

A instabilidade continua presente no RS durante o fim de semana. No sábado (13), a precipitação permanece mais concentrada na faixa norte do Estado.

Chove moderadamente nas regiões que fazem divisa com Santa Catarina. Nas demais áreas, o sol segue entre poucas nuvens.

A tendência é que a temperatura esteja elevada já pela manhã. À tarde, fica ainda mais quente.

No domingo (14), o tempo fica fechado em grande parte do Estado. A chuva vem em forma de pancadas no Sul, na Campanha, na Costa Doce, na Região Metropolitana, em partes da Serra, dos Vales, do Centro e do Oeste.

Nas demais áreas, o sol aparece entre poucas nuvens. A temperatura continua elevada pela manhã. À tarde, esquenta ainda mais.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (12)

Região Metropolitana

Sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 30ºC.

Serra

Dia de sol com períodos de céu nublado. Chance de pancadas isoladas. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 14ºC e 25ºC.

Campanha

Previsão de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 19ºC e 28ºC.

Fronteira Oeste

Sexta-feira de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 22ºC e 31ºC.

Sul

Sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 20ºC e 30ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol entre nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 28ºC.

Centro

Sexta-feira de sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Dia de sol entre muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 25ºC.

Noroeste

Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Santa Rosa, mínima de 18ºC e máxima de 24ºC.