Chuva predomina pela manhã, mas sol retorna ao RS durante a terça-feira; veja previsão

Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 25ºC. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A última semana da primavera de 2025 começou com alerta de temporal em todo o Rio Grande do Sul. A previsão indica que a instabilidade permaneça em algumas regiões nesta terça-feira (16). No entanto, até o fim do dia, o tempo volta a firmar.

A frente fria que adentrou o Estado nesta segunda (15) avança e favorece a ocorrência de chuva em toda a Metade Norte no período da manhã.

Região Metropolitana, Central, dos Vales, Costa Doce, Litoral Médio e Norte, Serra, Norte e Noroeste têm risco de temporais com chuva, raios, ventos fortes e eventual queda de granizo.

De acordo com a Climatempo, a frente fria não se prolongará, e o sol volta a aparecer na maior parte do Rio Grande do Sul até o fim do dia.

Nas demais regiões, o predomínio será de céu aberto ao longo de toda a terça-feira.

Como fica a temperatura

A Climatempo prevê que o dia já começa com temperatura elevada pelo Rio Grande do Sul. À tarde, a tendência é que esquente, mas de forma não tão intensa quanto observada recentemente. A maior máxima prevista para o território gaúcho tende a ficar próxima dos 27ºC.

Eldorado do Sul: mínima de 18ºC e máxima de 27ºC

mínima de 18ºC e máxima de 27ºC Capela de Santana: mínima de 19ºC e máxima de 27ºC

mínima de 19ºC e máxima de 27ºC São Sebastião do Caí: mínima de 19ºC e máxima de 27ºC

O que esperar da quarta-feira

A quarta-feira (17) será de estabilidade em todo o Rio Grande do Sul. Os índices nos termômetros ficam mais baixos durante o amanhecer. À tarde, a sensação de calor prevalece com o sol.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (16)

Região Metropolitana

Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 23ºC.

Campanha

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Bagé, as marcas ficam entre 15ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

Terça-feira de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 16ºC e 26ºC.

Sul

Sol e aumento de nuvens de manhã e chuva passageira. Em Rio Grande, os termômetros variam entre 19ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Chuva forte de manhã. Aberturas de sol à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 24ºC.

Centro

Previsão de sol entre nuvens. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 25ºC.

Norte

Dia de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 24ºC.

Noroeste

Muitas nuvens o dia todo, com chance de chuva. Em Santa Rosa, mínima de 18ºC e máxima de 26ºC.