Chuva intensa e tempo abafado marcam a semana do Natal no Rio Grande do Sul

Instabilidade traz risco de temporais localizados e acumulados de até 150 milímetros em algumas regiões do Estado 

Yasmim Girardi

