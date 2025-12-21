Chuva intensa e tempo abafado marcam a semana do Natal no Rio Grande do Sul

Instabilidade deve permanecer a semana inteira. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A primeira semana de verão no Rio Grande do Sul será de tempo abafado e instabilidade. A previsão é de que os municípios gaúchos registrem chuva volumosa entre segunda (22) e quarta-feira (24). Em algumas regiões, os acumulados podem superar os 100 milímetros (mm) por dia. No Natal, o sol volta a aparecer, timidamente, na metade sul do Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo, para o risco de tempestade. O aviso, válido até 22h de segunda-feira, chama atenção para a possibilidade de chuva volumosa (até 100 mm por dia) em municípios do Centro, Fronteira Oeste, Sul, Campanha, Noroeste e Região Metropolitana. Além disso, o órgão sinaliza a chance rajadas de vento entre 60 e 100 quilômetros por hora e queda de granizo.

Favorecida pela atuação de uma área de baixa pressão e uma frente estacionária, a instabilidade deve atingir todos os municípios gaúchos. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a chuva mais intensa ocorrerá ao longo da segunda-feira, com acumulados que podem chegar aos 150 mm em 24h nas regiões Oeste, Missões e Central. No restante do Rio Grande do Sul, há condição para chuva pontualmente forte, com acumulados que podem variar entre 30 mm e 75 mm por dia.

No decorrer da terça-feira (23), a chuva forte, acompanhada de raios, permanece na metade Norte, Centro e Litoral. Segundo Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), os volumes de chuva podem chegar a 50 mm na Região Metropolitana, com chance de temporais com rajadas intensas de vento.

— Essa condição de chuva mais concentrada ocorre especialmente de segunda para terça-feira, mas a instabilidade vai se manter por todo o Estado durante a semana. Na véspera de Natal, a chuva continua, mas não será constante, o dia todo. Na quinta-feira (25), também. Temos o risco de temporal, mas não será um cenário de grandes tempestades que vão afetar grandes áreas. Alguns municípios podem registrar queda de granizo de modo bem ocasional — acrescenta Lopes.

O especialista explica que o cenário de temporal não deverá ser parecido com os episódios de vento intenso da semana passada, que assustou moradores da Região Metropolitana e causou estragos em diversas cidades:

— O vento pode ser intenso, como ocorreu na última semana, mas temos um cenário bem menos perigoso. Por mais que tenhamos essa possibilidade, o principal risco associado vai ser a chuva intensa concentrada em um curto período, do que puramente as rajadas de vento e uma queda ocasional de granizo.

Lopes afirma ainda que a umidade disponível na atmosfera contribui para que o ar quente continue sobre o Rio Grande do Sul. Dessa forma, por mais que o sol deva aparecer menos durante a semana, as temperaturas continuarão altas. Durante a semana, as máximas se aproximam dos 30ºC.