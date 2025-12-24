Chuva intensa e risco de temporais isolados devem marcar o Natal dos gaúchos

Apesar da instabilidade, sol deve aparecer nos intervalos e temperaturas continuam altas. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A instabilidade segue predominando no Rio Grande do Sul, com o sol aparecendo de forma tímida para esquentar os gaúchos no Natal. Ainda nesta quinta-feira (25), a chuva varia de moderada a forte em todas as regiões do Estado, com risco de temporais.

A metade norte concentra os maiores volumes, que podem chegar a 100 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento e possibilidade de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, na terça-feira (23), um alerta de perigo de tempestade para cidades do Noroeste, Norte, Região das Missões, Vale do Sinos, Litoral Norte e Serra, válido até as 23h59min de quinta-feira. O aviso, que também abrange todo o Estado de Santa Catarina, chama a atenção para a possibilidade de chuva volumosa (até 100 milímetros por dia), rajadas de vento intensas (entre 60 e 100 quilômetros por hora) e queda de granizo.

Leia Mais Queda de granizo e tempestade: Inmet emite três alertas meteorológicos para o RS no Natal

Segundo a Climatempo, apenas no Sul e nas regiões de divisa com o Uruguai a chuva aparece com menos força no Natal. O meteorologista Murilo Lopes, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), acrescenta que, já na madrugada, municípios como Frederico Westphalen e Santa Rosa, no Norte, podem ter condições para chuva intensa.

— Os acumulados vão variar bastante de localidade para localidade com uma chuva bem irregular. Os mais altos devem ser no noroeste do Estado. Já em relação aos temporais, eles devem ser bem localizados e isolados. Que nem tivemos em Farroupilha, na Serra. Não vamos ter temporais generalizados. O principal é a chuva intensa, e o menor risco é de ter queda de granizo, vento e alguns transtornos, como destelhamento ou queda de árvores — avalia.

Lopes alerta que a chuva pode provocar transtornos urbanos. Segundo ele, por se tratar de uma precipitação volumosa concentrada em curtos intervalos de tempo, há risco de que em apenas 15 minutos o volume acumulado seja suficiente para alagar áreas com dificuldade de escoamento e causar impactos na cidade.

O Natal será quente?

Na metade norte, a chuva deve ser mais persistente e o céu deve se manter encoberto ao longo do dia. Ainda assim, as temperaturas devem se manter próximas dos 30°C. Na metade sul, o sol deve aparecer um pouco mais, mas as máximas não diferem do restante do Estado.

Alegrete : mínima de 24°C e máxima de 35°C

: mínima de 24°C e máxima de 35°C Júlio de Castilhos : mínima de 22°C e máxima de 28°C

: mínima de 22°C e máxima de 28°C Santa Vitória do Palmar : mínima de 20ºC e máxima de 29°C

: mínima de 20ºC e máxima de 29°C Manoel Viana: mínima de 24°C e máxima de 32°C

Céu nublado deve marcar todo o Estado no Natal. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (25)

Região Metropolitana

Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. Em Porto Alegre, a mínima será de 22°C, e a máxima, de 25°C.

Serra

Dia de céu encoberto com chuva e trovoadas isoladas. Em São Francisco de Paula, os termômetros variam entre 20°C e 27°C.

Campanha

Segundo o Inmet, muitas nuvens, pancadas e trovoadas isoladas durante todo o dia. Em Bagé, as marcas variam entre 22°C e 33°C.

Fronteira Oeste

Pela manhã, chance de chuva e céu encoberto. À tarde e à noite, possibilidade de temporais. Em Uruguaiana, as temperaturas ficam entre 24°C e 36°C.

Sul

Possibilidade de chuva e trovoadas durante todo o dia. O sol aparece timidamente. Em Rio Grande, os termômetros variam entre 21°C e 30°C.

Litoral Norte

O céu nublado e a chuva devem impactar o dia dos veranistas. Em Osório, a mínima será de 23°C, e a máxima, de 30°C.

Região Central

Pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante o dia todo. Em Santa Maria, mínima de 24°C e máxima de 31°C.

Norte