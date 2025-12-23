Campeão de reciclagem, plástico PET poderia ser ainda mais reaproveitado

Ler resumo

Um conjunto de estudos têm buscado dimensionar o impacto ambiental das embalagens PET e identificar os entraves que impedem que parte desses materiais retorne à cadeia da reciclagem. Os trabalhos envolvem o setor produtivo, universidades e cooperativas de catadores e apontam que, embora o PET seja amplamente reciclável do ponto de vista técnico – o campeão de reciclagem entre os plásticos –, fatores logísticos, econômicos e operacionais limitam o reaproveitamento do material.

Um dos levantamentos realizados, coordenado pela Associação Brasileira da Indústria do PET (Abipet), comparou embalagens de PET, vidro, alumínio e aço utilizadas para o envase de água, refrigerantes e óleo comestível, considerando etapas que vão da extração da matéria-prima ao descarte pós-consumo. Ao todo, foram analisadas 11 unidades de embalagem.

Segundo o presidente-executivo da Abipet, Auri Marçon, o estudo responde a uma demanda crescente por análises técnicas que ajudem a orientar decisões sobre embalagens.

— O mundo inteiro está discutindo agora o design das embalagens. As embalagens são projetadas para atrair o consumidor, mas, muitas vezes, não evidenciam a parte após o uso — avalia o presidente da Abipet, que vê a falta de informação sobre o descarte e a reciclabilidade como um dos principais gargalos do sistema.

Conforme a pesquisa, o PET apresenta desempenho competitivo em diferentes categorias ambientais quando comparado a outros materiais, além de ter uma cadeia de reciclagem já estruturada no Brasil. Dados do 13º Censo da Reciclagem do PET mostram que, em 2024, 56,4% das embalagens PET pós-consumo foram recicladas no país, o equivalente a 410 mil toneladas. Ainda assim, a indústria opera com ociosidade média de 23%, em especial por limitações na coleta seletiva.

Para além da garrafa PET, o material é utilizado em uma série de produtos. No RS, Marçon destaca o uso recorrente para a fabricação de cerdas de vassouras, além de bandejas para o armazenamento de alimentos como frutas e ovos e ferramentas que misturam aço com plástico, o que dificulta o processo de reciclagem.

— São sete tipos de plástico e o PET é o que mais se recicla, no Brasil e no mundo. Estamos tentando tratar algo que já é bom: queremos chegar a 100% de tudo de PET que é posto no mercado sendo reciclado, porque, tecnicamente, todas as embalagens PET são recicláveis — pontua Marçon.

Projeto piloto no RS

Um projeto piloto conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) busca entender por que embalagens tecnicamente recicláveis deixam de ser reaproveitadas na prática. A iniciativa analisa resíduos recebidos por cooperativas por meio de estudos de gravimetria – ferramenta na qual é avaliado o tipo e a quantidade de lixo gerado naquele espaço – e mapeou limitações estruturais da cadeia local.

O estudo ocorre em parceria com as cooperativas de Porto Alegre Vila Pinto e Campo da Tuca, com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), o Ministério Público do RS (MPRS), Abipet e a empresa Libertad.

Entre os principais problemas estão a ausência de recicladores para determinados tipos de plástico na região Sul, o alto custo de transporte para Estados onde há mercado comprador e a dificuldade de separação de embalagens compostas por múltiplos materiais. Também pesa a contaminação por alimentos, que reduz o valor do material e pode inviabilizar sua comercialização.

A professora de Engenharia de Produção da UFRGS Istefani de Paula, que participa do projeto Cluster Ecoar, que é parceiro nesse piloto, sinaliza que o fato de uma embalagem ser reciclável não garante sua reinserção no ciclo produtivo.

— Em uma cooperativa, se separa o que tem de metal, vidro, papel, plástico e se quantifica. Dentro de cada material, também há o que a gente chama de rejeito, que é a parte do resíduo sólido urbano que chegou na cooperativa e não pode ser vendida por alguma razão e, por isso, sobrou. Essa sobra, muitas vezes, vai parar no aterro sanitário, que, apesar de ser um destino correto, do ponto de vista técnico, não é ambientalmente desejável, porque estamos enterrando materiais que poderiam ter sido reaproveitados — explica a docente.

No estudo, foram realizados dois ciclos de gravimetria. No primeiro, o Ecoar identificou que em torno de 30% dos resíduos analisados não puderam ser reaproveitados. No segundo, os dados foram um pouco mais positivos: o índice ficou em 21%.

Ao investigar quais materiais estavam virando rejeito sem necessidade, Isabella Rodrigues, integrante do cluster, percebeu que havia uma grande quantidade de plástico e, entre os plásticos, a maior parte era de PET.

— A gente tem ali vários tipos de plásticos que são recicláveis, mas, por algum motivo, não estão sendo reciclados. Analisando, elencamos os três principais motivos. Ou é porque estão contaminados ou sujos, ou porque estão com alguma avaria que complica a comercialização, ou porque não têm valor de mercado, por serem leves e, consequentemente, não terem peso e volume suficiente para venda — relata Isabella, que é bióloga e pesquisadora.

Como aumentar a reciclagem

Os pesquisadores ressaltam que mudanças estruturais na indústria e na logística reversa são fundamentais, mas apontam que escolhas do consumidor também influenciam o destino final das embalagens.

Com base nos estudos, o grupo ligado à UFRGS elaborou orientações para apoiar decisões mais conscientes no momento da compra e do descarte. Confira as principais recomendações: