Calorão à vista: sexta-feira promete máxima de 36ºC em cidades do RS

Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 36ºC. André Ávila / Agencia RBS

Os gaúchos podem se preparar para mais um dia de calor. A sexta-feira (5) será marcada pela elevação da temperatura em todo o Rio Grande do Sul, com índices capazes de ultrapassar os 35ºC em algumas áreas.

As regiões Metropolitana, Noroeste e Missões devem observar a maior máxima. Cidades como Porto Alegre, Santo Ângelo e São Miguel das Missões podem chegar a 36ºC

A Climatempo aponta que o tempo fica firme em todas as áreas. O sol predomina na metade Oeste, enquanto nas outras áreas aparece entre variações de nuvens, mas sem expectativa de chuva.

Ainda é possível que pela manhã os termômetros fiquem reduzidos na Serra, na Costa Doce e na Região Metropolitana.

No entanto, à tarde, a expectativa é que os registros se elevem de modo considerável. Porto Alegre também deve atingir os 36ºC.

O que provoca o calor

De acordo com a Climatempo, a condição é provocada pela atuação de uma área de alta pressão atmosférica:

É uma região na atmosfera onde o ar está mais "pesado" e desce para a superfície. Esse movimento faz com que o céu fique limpo e o tempo mais estável. Quando o ar desce, ele se comprime e aquece. Por isso, esse cenário costuma trazer períodos ensolarados e quentes, especialmente se durarem vários dias

Qual a tendência para o fim de semana

O tempo segue estável com predomínio de sol e calor durante o fim de semana. O sábado (6) e o domingo (7) começam com temperatura alta já pela manhã. Ao longo do dia, esquenta mais.

Em Santa Rosa, por exemplo, a máxima atinge os 37ºC no sábado e os 39ºC no domingo

no sábado e os no domingo Na Capital, a temperatura pode chegar aos 32ºC no sábado e aos 35ºC no domingo

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (5)

Região Metropolitana

Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 36ºC.

Serra

Dia de sol com muitas nuvens à tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 14ºC e 30ºC.

Campanha

Sexta-feira ensolarada, com aumento de nebulosidade à noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 17ºC e 30ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol entre algumas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 32ºC.

Sul

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 18ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Sexta-feira de sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 33ºC.

Norte

Previsão de tempo aberto, com nevoeiro ao amanhecer. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 32ºC.

Noroeste

Sol o dia todo, com aumento de nuvens à tarde. Em Santa Rosa, mínima de 18ºC e máxima de 36ºC.