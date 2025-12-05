Calor de 40ºC antecede chegada da chuva no RS neste fim de semana

No sábado, a máxima chega aos 37ºC em Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

Os gaúchos terão um fim de semana marcado pela continuidade do calorão e do tempo seco, com destaque para uma redução significativa da umidade relativa do ar. A temperatura irá subir em todas as regiões, com máximas próximas a 40ºC em alguns pontos.

O cenário antecede um novo período de chuva pelo Rio Grande do Sul, o qual deve trazer um breve alívio nos termômetros.

Como fica o tempo no sábado (6)

O tempo segue estável com predomínio de sol em grande parte do Estado. De acordo com a Climatempo, há chance de chuva fraca apenas entre a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense no fim do dia.

A manhã já começa com temperatura elevada. Esquenta mais à tarde. A baixa umidade relativa do ar entra em atenção nos horários mais quentes.

Umidade relativa do ar fica abaixo de 30%, o que aumenta o risco de desidratação e torna a sensação de calor mais intensa

e torna a Máxima pode chegar a 36ºC nas cidades próximas à fronteira com o Uruguai e em 37ºC na região do Vale do Taquari, como em Lajeado e Estrela

Como fica o tempo no domingo (7)

As condições começam a mudar no domingo, quando há previsão de temporais isolados com eventual queda de granizo em áreas das Missões, do Oeste e em partes da Campanha. Nas demais regiões, o tempo segue com sol e variação de nuvens.

Os acumulados ficam entre 5 e 20 milímetros no dia

no dia O calor persiste, com máxima entre 27°C e 39°C no RS

Tendência para o início da próxima semana

A tendência é de que na segunda-feira (08) a instabilidade se espalhe por todo o território gaúcho.

O sol aparece entre muitas nuvens com chuva moderada a forte no Oeste, nas Missões, na Campanha e em partes do Centro, da Região dos Vales, no Noroeste e na Serra. Nas demais porções, não se descartam pancadas mais isoladas.

A sensação de calor continua, mas já com menor intensidade

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (6)

Região Metropolitana

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 37ºC.

Serra

Sábado de sol entre muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 33ºC.

Campanha

Previsão de sol entre algumas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 20ºC e 33ºC.

Fronteira Oeste

Sol entre muitas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 21ºC e 35ºC.

Sul

Dia de sol e períodos de céu nublado. Em Pelotas, os termômetros variam entre 20ºC e 30ºC.

Litoral Norte

Sábado de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Capão da Canoa, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 28ºC.

Centro

Predomínio de sol entre nuvens. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 35ºC.

Norte

Previsão de sol entre muitas nuvens durante o dia. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 33ºC.

Noroeste

Sábado de sol com períodos de céu nublado. Em Santa Rosa, mínima de 22ºC e máxima de 35ºC.

Confira como fica o tempo na sua região no domingo (7)

Região Metropolitana

Sol entre muitas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 31ºC.

Serra

Dia de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19ºC e 32ºC.

Campanha

Domingo de sol e períodos de céu nublado. Pode chover. Em Bagé, as marcas ficam entre 21ºC e 33ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol entre muitas nuvens. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 23ºC e 36ºC.

Sul

Dia de sol com períodos de céu nublado. Em Pelotas, os termômetros variam entre 20ºC e 27ºC.

Litoral Norte

Sol entre muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 30ºC.

Centro

Previsão de sol entre nuvens. Em Santa Maria, mínima de 21ºC e máxima de 36ºC.

Norte

Domingo de sol com períodos de céu nublado. Em Passo Fundo, a mínima é de 21ºC, e a máxima, de 35ºC.

Noroeste

Sol entre algumas nuvens, com chance de chuva. Em Santa Rosa, mínima de 24ºC e máxima de 37ºC.