Até quando vai a onda de calor no Brasil? Veja a previsão para os últimos dias do ano

Termômetro de rua, em São Paulo, chegou a marcar 41 graus neste domingo. GABRIEL SILVA / RasPress

O calor verificado nos últimos dias em Estados do sudeste e centro-oeste do Brasil deve diminuir a partir desta terça-feira (30). A informação está em dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No domingo (28), São Paulo teve máxima de 42,1°C no município de Pedro de Toledo, distante cerca de 160 km da capital; na cidade de São Paulo, a temperatura mais alta foi 37,2°C no dia. O Rio de Janeiro teve máxima acima dos 40ºC na última semana.

As temperaturas elevadas em diversas áreas do Brasil têm ligação com um bloqueio atmosférico, que dificulta a atuação de sistemas meteorológicos e favorece a persistência do calor, principalmente no Sudeste.

Segundo uma previsão publicada nesta segunda-feira (29), há um alerta em vigor classificado de "grande perigo" para municípios de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Goiás.

O aviso terminará às 18h de terça-feira, o que indica uma redução nas marcas de calor após esse período. Até lá, são projetadas temperaturas 5ºC mais altas do que as médias históricas.

Integram as regiões atingidas pontos como as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, oeste de Minas Gerais e sul de Goiás.

Outro alerta, de “Perigo”, emitido na sexta-feira (26), segue em vigor para pontos de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. O aviso, que também terminará às 18h desta terça-feira, projeta temperaturas 5ºC acima da média no período.

Na manhã desta segunda-feira, o Inmet emitiu um alerta de perigo de tempestade para a metade norte do Rio Grande do Sul até 23h59min de terça-feira (30). É projetado chuva entre 50 e 100 milímetros no dia, vento de 60km/h a 100km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Previsão para o país no fim do ano

Sul

Segundo a Climatempo, os últimos dias do ano serão de calor e períodos de sol, com elevação nas temperaturas na Região Sul. Porém, uma frente fria manterá a expectativa de temporais de moderada a forte intensidade na faixa norte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e sudoeste do Paraná.

Na noite da virada, há chance de chuva de fraca a moderada no litoral da região, e cidades como Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba podem registrar pancadas isoladas.

Sudeste

A projeção é de uma semana com sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde, que podem ocorrer na forma de temporais localmente fortes na Região Sudeste. O risco é maior no interior de São Paulo, no sul de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro e no interior e na Região Serrana do Rio de Janeiro.

No dia 31, o avanço de uma frente fria, associado a condições favoráveis em níveis mais elevados da atmosfera, mantém a chance de pancadas rápidas e temporais, principalmente entre a tarde e à noite.

Centro-Oeste

O calor predomina na região Centro-Oeste, com temperaturas máximas próximas ou acima dos 30°C nas capitais. A umidade disponível favorece a formação de pancadas de chuva isoladas, típicas do verão.

No Réveillon, a chuva tende a ser mais presente em Goiás, enquanto Mato Grosso e Mato Grosso do Sul podem ter uma noite de réveillon com céu parcialmente nublado e menor probabilidade de chuva.

Nordeste

A semana será marcada por calor intenso, com pancadas isoladas no interior da região Nordeste. No litoral nordestino, o tempo firme predomina, com sol, calor e temperaturas em torno dos 30°C.

Norte