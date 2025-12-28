Assim como no Natal, chuva e calor deverão marcar o Ano-Novo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Instabilidade continuará durante a semana do Réveillon. Duda Fortes / Agencia RBS

Para quem está cansado da chuva e torce para um feriado de Ano-Novo ensolarado, a notícia não é boa: a instabilidade que afeta o Rio Grande do sul há alguns dias continuará durante a semana do Réveillon. Com maior chance de temporais na segunda (29) e terça-feira (30), as previsões não descartam a possibilidade de uma chuva rápida embalar os últimos minutos de 2025, antes da virada para o novo ano.

— Com uma certa contribuição do bloqueio atmosférico que atua sobre o sudeste do Brasil e dificulta o avanço das instabilidades, que acabam presas sobre a região sul do país, o tempo vai continuar bastante instável para os gaúchos durante os dias que antecedem o Ano-Novo — explica Vitor Takao, meteorologista da Climatempo.

Na segunda-feira, o Estado ainda sofrerá com a sensação de abafamento. Em Porto Alegre, os termômetros deverão variar entre 21ºC e 27ºC. Na Barra do Quaraí, na Fronteira Oeste, as marcas ficarão entre 23ºC e 33ºC. Em Rio Grande, no Sul, a máxima é de 29ºC e a mínima, 18ºC.

Na manhã, já haverá condição para pancadas de chuva no Sul, Campanha, Fronteira Oeste e, até mesmo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ao longo do dia, a instabilidade ganha força e se espalha para outras regiões.

Embora o dia possa começar com sol na terça-feira, as pancadas de chuva devem ganhar força em todo o Estado até o final da tarde, quando o céu deverá voltar a ficar encoberto. De acordo com Takao, será um cenário típico de verão: chuva rápida e irregular, que pode ser intensa em alguns locais.

— A maior chance de temporal, substancialmente, é entre segunda e terça-feira. Podemos separar assim: 2025 acaba com riscos de temporais, principalmente na Metade Norte, e 2026 começa com tempo ainda instável, mas com uma perda de intensidade da chuva em todo o Estado — acrescenta o meteorologista.

Vai chover na virada no RS?

A condição não deverá sofrer alterações na quarta-feira (31). Na Metade Sul, haverá uma maior presença de tempo aberto, com pancadas isoladas. A tendência é que o sol faça uma visita mais longa. A Metade Norte seguirá na rota da chuva.

— Os modelos ainda divergem um pouco, mas algumas regiões do Rio Grande do Sul vão contar com pancadas isoladas à noite. Alguns pontos das Missões, Região Metropolitana e Serra poderão registrar chuva, aquela para refrescar, a partir das 21h — prevê o meteorologista.

No primeiro dia de 2026, a instabilidade persiste, mas perde intensidade ao longo do dia, já que a frente fria começa a se deslocar. A Metade Norte ainda deverá registrar chuva, enquanto pontos do Centro, Sul, Campanha, Fronteira Oeste e Região Metropolitana poderão ver indícios de um tempo mais firme.

Como fica o tempo na praia?

O Litoral Norte deverá concentrar as instabilidades nos últimos dias do ano. No Litoral Sul, o tempo ficará um pouco mais firme.

Para os gaúchos que curtirão a virada em Santa Catarina, a condição será a mesma descrita no Rio Grande do Sul.







