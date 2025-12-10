Após passagem de ciclone, chuva diminui e sol volta ao RS nesta quinta-feira

Dia será de nebulosidade com eventuais pancadas de chuva na Serra. Ulisses Castro / Agencia RBS

O ciclone extratropical que provocou estragos em diferentes partes do Rio Grande do Sul desloca-se gradualmente para alto-mar, mas ainda pode favorecer rajadas de vento e pancadas isoladas nesta quinta-feira (11).

O predomínio em todo o Estado será de sol entre variações de nebulosidade. Contudo, conforme prevê a Climatempo, pode ser observada chuva pontual em áreas do Litoral Norte e Médio, da Serra e do Nordeste.

Ventos de maior intensidade serão registrado no Extremo Nordeste e no Litoral Médio e Norte. De acordo com a Defesa Civil Estadual, a velocidade estimada varia entre 60 e 80 km/h.

A expectativa é de que o dia comece com temperatura mais baixa, sobretudo na metade norte do Estado. À tarde, volta a esquentar, o que irá favorecer uma sensação de calor em grande parte do território gaúcho.

A máxima chega aos 30ºC em cidades da Fronteira Oeste, como Itaqui e São Borja. A mínima atinge os 12ºC em municípios serranos, como em São José dos Ausentes.

O que esperar dos próximos dias

Mesmo sem a influência do ciclone extratropical, a instabilidade volta ao Rio Grande do Sul na sexta-feira (12).

De acordo com a Climatempo, a chuva de maior intensidade se concentra no Noroeste e no Norte. No Oeste, nas Missões, na Campanha e em partes do Centro, da Região dos Vales, da Costa Doce, da Serra e do Extremo Sul, são esperadas pancadas mais isoladas.

Ainda há previsão de chuva moderada a forte no sábado (13) nas regiões que fazem divisa com Santa Catarina. Nas demais áreas, o sol aparece entre poucas nuvens.

Enquanto na sexta a temperatura tende a ficar mais agradável, no sábado são esperados índices elevados logo pela manhã. A sensação de calor se mantém durante toda a tarde.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (11)

Região Metropolitana

Nebulosidade começa a diminuir ao longo do dia. Em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 29ºC.

Serra

Céu apresenta bastante nebulosidade com eventuais pancadas de chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 14ºC e 25ºC.

Campanha

Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 15ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 19ºC e 30ºC.

Sul

Quinta-feira de sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Pelotas, os termômetros variam entre 16ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol com diminuição de nuvens de manhã. Pode ocorrer pancadas isoladas ao longo do dia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Sol com algumas nuvens durante o dia. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Dia de sol entre muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 15ºC, e a máxima, de 25ºC.

Noroeste

Quinta-feira de sol entre muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.