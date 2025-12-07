Após calorão, semana no RS será marcada pela instabilidade e chance de temporal

Porto Alegre irá registrar dias de chuva ao longo da semana. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Depois de dias marcados pelo calorão, as condições de tempo mudam pelo Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, a partir desta segunda-feira (8), áreas de instabilidade aumentam por todo o Estado, com maior força na Oeste, nas Missões, na Campanha e em partes do Centro, da Região dos Vales, do Noroeste e da Serra.

Até o momento, pontua a Climatempo, os modelos indicam que a chance de chuva continua, pelo menos, até quinta-feira (11). Há chance de tempestades durante os próximos dias em todas as regiões.

Cenário é motivado pela atuação de um centro de baixa pressão, uma região na atmosfera onde a pressão do ar é menor do que nas áreas ao redor. Essa condição faz com o que o ar suba, resfrie e condense, formando nuvens e, muitas vezes, chuva

Com a chegada da instabilidade, a temperatura reduz e a máxima não passa dos 29°C

Após o enfraquecimento da chuva, índices nos termômetros voltam a subir e ultrapassam os 30ºC

Veja a previsão por região

Porto Alegre e Região Metropolitana

Instabilidade marcará a semana. Dias de sol entre nuvens intercalam com períodos de chuva forte e chance de temporal.

Porto Alegre: mínima varia entre 19ºC e 22ºC, enquanto a máxima, entre 23ºC e 32ºC

mínima varia entre 19ºC e 22ºC, enquanto a máxima, entre 23ºC e 32ºC Campo Bom: mínima fica entre 19ºC e 21º, já a máxima, entre 23ºC e 32ºC

mínima fica entre 19ºC e 21º, já a máxima, entre 23ºC e 32ºC Gravataí: mínima oscila entre 19ºC e 21ºC, e a máxima entre 23ºC e 32ºC

Serra

Semana começa com chuva forte. Instabilidade continua até quinta-feira, com variação de temperatura.

Caxias do Sul: mínima varia entre 16ºC e 19ºC. Máxima oscila entre 21ºC e 30ºC

mínima varia entre 16ºC e 19ºC. Máxima oscila entre 21ºC e 30ºC Gramado: mínima fica entre 16ºC e 20ºC. Máxima varia entre 21ºC e 30ºC

Litoral Norte

Próximos dias serão de instabilidade. Semana terá dias de chuva com chance de temporal.

Torres: mínima fica entre 19ºC e 22ºC. Máxima varia entre 22ºC e 27ºC

mínima fica entre 19ºC e 22ºC. Máxima varia entre 22ºC e 27ºC Capão da Canoa: Mínima varia entre 18ºC e 20ºC, e a máxima, entre 21ºC e 29ºC

Fronteira Oeste

Tempo instável com chance de formação de temporal. Estabilidade volta na sexta-feira (12).

Alegrete: Mínima varia entre 17ºC e 22º e a máxima entre 22ºC e 30ºC

Mínima varia entre 17ºC e 22º e a máxima entre 22ºC e 30ºC Uruguaiana: Mínima oscila entre 18ºC e 22º e a máxima entre 23ºC e 31ºC

Norte e Noroeste

Semana com dias de chuva forte intercalados com predomínio de sol entre nuvens.

Passo Fundo: mínima varia de 16ºC a 21ºC. Máxima de 22ºC a 29ºC

mínima varia de 16ºC a 21ºC. Máxima de 22ºC a 29ºC Santa Rosa: mínima oscila de 17ºC a 22ºC. Máxima de 24ºC a 31ºC

Sul

Dias devem ser marcados pela presença de chuva, associada a chance de tempestades.

Pelotas: Mínima oscila entre 17ºC e 21º, e a máxima entre 22ºC e 32ºC

Mínima oscila entre 17ºC e 21º, e a máxima entre 22ºC e 32ºC Rio Grande: Mínima varia entre 18ºC e 21º, e a máxima entre 23ºC e 28ºC

Campanha e Centro

Segunda-feira com chuva forte. Estabilidade retorna a partir de quinta-feira.

Santa Maria: Mínima fica entre 17ºC a 21ºC. Máxima de 22ºC a 31ºC

Mínima fica entre 17ºC a 21ºC. Máxima de 22ºC a 31ºC Bagé: Mínima varia de 14ºC a 20ºC. Máxima entre 19ºC e 29ºC