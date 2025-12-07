Após calorão, semana no RS será marcada pela instabilidade e chance de temporal

Depois de dias marcados pelo calorão, as condições de tempo mudam pelo Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, a partir desta segunda-feira (8), áreas de instabilidade aumentam por todo o Estado, com maior força na Oeste, nas Missões, na Campanha e em partes do Centro, da Região dos Vales, do Noroeste e da Serra.
Até o momento, pontua a Climatempo, os modelos indicam que a chance de chuva continua, pelo menos, até quinta-feira (11). Há chance de tempestades durante os próximos dias em todas as regiões.
- Cenário é motivado pela atuação de um centro de baixa pressão, uma região na atmosfera onde a pressão do ar é menor do que nas áreas ao redor. Essa condição faz com o que o ar suba, resfrie e condense, formando nuvens e, muitas vezes, chuva
- Com a chegada da instabilidade, a temperatura reduz e a máxima não passa dos 29°C
- Após o enfraquecimento da chuva, índices nos termômetros voltam a subir e ultrapassam os 30ºC
Veja a previsão por região
Porto Alegre e Região Metropolitana
Instabilidade marcará a semana. Dias de sol entre nuvens intercalam com períodos de chuva forte e chance de temporal.
- Porto Alegre: mínima varia entre 19ºC e 22ºC, enquanto a máxima, entre 23ºC e 32ºC
- Campo Bom: mínima fica entre 19ºC e 21º, já a máxima, entre 23ºC e 32ºC
- Gravataí: mínima oscila entre 19ºC e 21ºC, e a máxima entre 23ºC e 32ºC
Serra
Semana começa com chuva forte. Instabilidade continua até quinta-feira, com variação de temperatura.
- Caxias do Sul: mínima varia entre 16ºC e 19ºC. Máxima oscila entre 21ºC e 30ºC
- Gramado: mínima fica entre 16ºC e 20ºC. Máxima varia entre 21ºC e 30ºC
Litoral Norte
Próximos dias serão de instabilidade. Semana terá dias de chuva com chance de temporal.
- Torres: mínima fica entre 19ºC e 22ºC. Máxima varia entre 22ºC e 27ºC
- Capão da Canoa: Mínima varia entre 18ºC e 20ºC, e a máxima, entre 21ºC e 29ºC
Fronteira Oeste
Tempo instável com chance de formação de temporal. Estabilidade volta na sexta-feira (12).
- Alegrete: Mínima varia entre 17ºC e 22º e a máxima entre 22ºC e 30ºC
- Uruguaiana: Mínima oscila entre 18ºC e 22º e a máxima entre 23ºC e 31ºC
Norte e Noroeste
Semana com dias de chuva forte intercalados com predomínio de sol entre nuvens.
- Passo Fundo: mínima varia de 16ºC a 21ºC. Máxima de 22ºC a 29ºC
- Santa Rosa: mínima oscila de 17ºC a 22ºC. Máxima de 24ºC a 31ºC
Sul
Dias devem ser marcados pela presença de chuva, associada a chance de tempestades.
- Pelotas: Mínima oscila entre 17ºC e 21º, e a máxima entre 22ºC e 32ºC
- Rio Grande: Mínima varia entre 18ºC e 21º, e a máxima entre 23ºC e 28ºC
Campanha e Centro
Segunda-feira com chuva forte. Estabilidade retorna a partir de quinta-feira.
- Santa Maria: Mínima fica entre 17ºC a 21ºC. Máxima de 22ºC a 31ºC
- Bagé: Mínima varia de 14ºC a 20ºC. Máxima entre 19ºC e 29ºC
Fonte: Climatempo