Ambiente

Sistema de baixa pressão
Notícia

Após calorão, semana no RS será marcada pela instabilidade e chance de temporal

Até o momento, pontua a Climatempo, os modelos indicam que a chance de chuva continua em diferentes regiões do Estado, pelo menos, até quinta-feira

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS