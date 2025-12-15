Alerta vermelho, laranja ou amarelo? O significado dos avisos da Defesa Civil

Alerta enviado pela Defesa Civil para moradores de Porto Alegre e Região Metropolitana. Defesa Civil RS / Reprodução

Na tarde desta segunda-feira (15), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta vermelho, indicando risco muito alto de tempestades com rajadas de vento acima de 90 km/h na próxima hora. O aviso foi enviado por volta das 15h15min.

Os alertas que são emitidos pela Defesa Civil são instrumentos que indicam que há uma situação de risco, desastre ou evento climatológico previsto para ocorrer em curto prazo. Após eles serem emitidos, começa a fase de preparação para o enfrentamento da situação e a mobilização dos recursos necessários.

No Brasil, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) é o órgão responsável por fazer uma observação contínua das condições geo-hidrometeorológicas. E também pelo envio de alertas de riscos, caso ocorram indicativos de perigo eminente de processos geodinâmicos — deslizamento, erosão e vulcanismo — e hidrológicos — inundação e enxurrada.

Assim que uma situação de risco é identificada, o Cemaden envia os alertas ao Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres, do Ministério de Integração (Cenad/MI). Este, por sua vez, os repassa para os órgãos da Defesa Civil Estadual e Municipal.

Além de tentar reduzir os riscos de desastres, a Defesa Civil é responsável pela promoção de ações de prevenção, mitigação, resposta e recuperação e atua de forma multissetorial, nos âmbitos dos governos federal, estadual e municipal. Com informações do site do Cemaden.

O que significam as cores dos alertas da Defesa Civil

Com o intuito de diferenciar a gravidade da situação prevista, os alertas são divididos em três cores: amarelo, laranja e vermelho. Confira quais os significados das cores dos alertas e em que situações eles são enviados:

Alerta amarelo

Significado: risco moderado

risco moderado Quando é enviado: é emitido quando há previsão de uma situação meteorológica que tem potencial de tornar-se perigosa

Alerta laranja

Significado: risco alto

risco alto Quando é enviado: é emitido no caso de haver previsão de uma situação meteorológica perigosa

Alerta vermelho

Significado: risco muito alto

risco muito alto Quando é enviado: é emitido no caso de haver previsão de uma situação meteorológica de grande perigo e de intensidade excepcional com grande probabilidade de ocorrências com riscos de danos materiais, integridade física e até mesmo à vida

Recomendações em caso de risco

Para orientar as ações dos órgãos competentes, é encaminhado junto com o alerta um documento que contém recomendações de ações de preparação. Além disso, a própria cor do alerta traz indicações de como agir frente à situação. Consulte as recomendações para cada tipo de alerta:

Alerta amarelo (risco moderado): a orientação é para a entidade monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e alertas e para não correr riscos desnecessários

a orientação é para a entidade monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e alertas e para não correr riscos desnecessários Alerta laranja (risco alto): a orientação é para a entidade manter-se vigilante e informada das condições meteorológicas previstas. Também é recomendado que siga os conselhos das autoridades e para ficar preparado para a tomada de uma ação de emergência, caso seja necessário

a orientação é para a entidade manter-se vigilante e informada das condições meteorológicas previstas. Também é recomendado que siga os conselhos das autoridades e para ficar preparado para a tomada de uma ação de emergência, caso seja necessário Alerta vermelho (risco muito alto): o indicativo é de que a entidade mantenha-se atenta sobre as informações dos alertas e para que siga as instruções e conselhos das autoridades. Também é recomendado que haja preparação para uma tomada de ação de emergência.

Orientações da Defesa Civil em caso de alerta vermelho

Mantenha-se informado sobre a evolução do evento, inclusive durante a noite

Se observar quaisquer sinais de deslizamentos de terra (tais como rachaduras no terreno ou nas paredes; inclinação em postes e árvores; barulhos ou vibrações nas paredes, no piso ou no teto), saia imediatamente

Comunique às autoridades (Defesa Civil municipal, Corpo de Bombeiros) sobre os sinais constatados a respeito de deslizamento de terra

Esteja pronto para sair ou saia de locais com riscos de alagamentos, inundações, enxurradas, deslizamentos de terra

Não atravesse áreas inundadas ou alagadas (a pé ou de carro)

Busque abrigo ou permaneça em locais de segurança até cessarem as fontes de risco

Não exponha a si mesmo e seus familiares a riscos

Colabore com as pessoas com dificuldade de mobilidade, como crianças e idosos, caso precisem sair rapidamente

Se possível, compartilhe informações com moradores próximos

Obedeça às orientações do Plano de Contingência da sua cidade e as informações locais sobre como agir

Se precisar sair rapidamente, garanta a segurança dos animais domésticos levando-os consigo ou deixando-os soltos de guias, coleiras e gaiolas

Não retorne para as áreas que foram evacuadas até que os órgãos oficiais informem que o local é seguro