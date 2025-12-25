Inmet amplia alertas para tempestades no RS nesta quinta-feira

Alerta laranja, de "perigo", é válido até as 9h de sexta (26). Inmet / Reprodução

O feriado de Natal começou com chuva em algumas regiões, sendo mais forte nas faixas Centro e Oeste do mapa gaúcho. Nesta quinta-feira (25), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reiterou e ampliou os alertas de tempestade para o território do Rio Grande do Sul. São dois, que vigoram até a manhã da sexta-feira (26).

Um laranja, indicando "perigo", cobre quase toda a metade norte do Estado, pegando as regiões Norte, Noroeste, Serra, Litoral Norte, Metropolitana e parte da Região Central.

Já estava em vigor um alerta laranja, até a meia-noite desta quinta, mas ele foi estendido até as 9h de sexta (26), além de ter seu alcance geográfico ampliado — agora, abrange também a capital Porto Alegre.

A expectativa é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros em um dia e vento com rajadas de até 100 km/h, além de risco de granizo. Segundo o Inmet, há possibilidade de falta de energia, alagamentos e danos em lavouras.

O Estado todo está sob alerta de tempestade na cor amarela, que indica "perigo potencial". Neste caso, a possibilidade de chuva varia entre 20 e 50 milímetros, com vento de 40 a 60 km/h, e pode haver granizo.

Alerta de perigo potencial é válido até as 10h de sexta (26). Inmet / Reprodução

A Climatempo também aponta previsão de temporais, acompanhados de raios, rajadas de vento e risco de queda de granizo, no Oeste, Missões, Noroeste, Norte, Serra e Litoral Norte.

Nas demais regiões do Estado, o instituto indica possibilidade de chuva moderada a forte, especialmente na Região Metropolitana e em partes da Costa Doce.

Nesta manhã de quinta, chove em Santa Maria, na Região Central, assim como em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste. Em torno das 7h30min, em Tupanciretã, também na Região Central, o relato era de chuva forte.

No Alto Jacuí, o tempo se "armava" para chuva, enquanto no Sul, em cidades como Pelotas e Rio Grande, havia poucas nuvens. Na Serra, o tempo permanecia nublado.

Elevação do Rio Ibicuí Mirim

Conforme a Defesa Civil do Estado, na tarde de quarta-feira (24), na localidade de Rural de Campinas, interior de São Martinho da Serra, no centro do Estado, houve elevação súbita do Rio Ibicuí Mirim. A situação pegou de surpresa um casal, que se refugiu em uma árvore e ficou ilhado.

Foi deslocada uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Santa Maria. Quando os militares chegaram, o nível do rio já havia baixado e os dois já haviam sido resgatadas por moradores próximos. Ninguém se feriu.

Até quarta, pelo menos 19 municípios haviam relatado problemas à Defesa Civil do RS em função da chuva.

Estragos na terça-feira

A prefeitura de Farroupilha decretou situação de emergência na quarta-feira (24), após a passagem de um tornado pelo município.

O fenômeno atingiu a cidade na tarde de terça (23), causando estragos em diversas comunidades. Dezenove casas tiveram danos, a maioria na localidade de Vila Rica. Houve destelhamento de uma escola e de ao menos duas empresas. Segundo a Defesa Civil, cinco pessoas seguem desalojadas.

Na noite de terça-feira (23), choveu forte em Lajeado do Bugre, na região norte do RS. Em menos de uma hora, o volume acumulado chegou a cerca de 100 milímetros.

Em Constantina, houve alagamento de ruas, estradas e pontilhões, além de danos em estradas. Vinte residências e uma escola municipal ficaram alagadas.