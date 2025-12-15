"Alerta severo" é enviado pela primeira vez para Região Metropolitana; entenda como funciona

Ler resumo

Alerta foi enviado pela Defesa Civil na tarde desta segunda-feira. Defesa Civil RS / Reprodução

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta severo na tarde desta segunda-feira (15) para a ocorrência de tempestades com rajadas de vento superiores a 90 km/h.

Esta foi a primeira vez que foi utilizada a ferramenta denominada Cell Broadcast (transmissão celular, em português), sistema de alertas da Defesa Civil empregado em situações de risco severo ou extremo decorrentes de condições climáticas adversas.

Por volta das 15h15min, celulares de moradores de Porto Alegre e da Região Metropolitana receberam a notificação. O alerta vermelho, válido até as 16h30min, orientou que a população buscasse abrigo longe de árvores, placas e postes de energia elétrica.

Como funciona o sistema

Segundo a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), o Cell Broadcast é um sistema de difusão de mensagens de emergência que envia alertas diretamente para todos os celulares conectados a uma área geográfica específica, definida pela cobertura das antenas de telefonia.

A tecnologia dispensa qualquer tipo de cadastro e permite o envio de avisos sobre situações de risco, como alagamentos e deslizamentos, com som alto e mensagem exibida na tela, mesmo quando o aparelho está no modo silencioso.

O alerta se sobrepõe ao conteúdo em uso, só é encerrado após a confirmação do usuário, não utiliza dados móveis, é gratuito e atua de forma complementar ao SMS.

Passo a passo

Disparo pelo poder público: a Defesa Civil ou outro órgão responsável emite o alerta para as antenas de telefonia da região afetada

a Defesa Civil ou outro órgão responsável emite o alerta para as antenas de telefonia da região afetada Transmissão pelas operadoras: as operadoras repassam a mensagem por uma rede exclusiva, sem sobrecarregar os serviços de voz e dados

as operadoras repassam a mensagem por uma rede exclusiva, sem sobrecarregar os serviços de voz e dados Aviso imediato no celular: a mensagem surge como um pop-up sobre o conteúdo em uso;

um som alto e vibração são emitidos, mesmo com o aparelho no modo silencioso ou "Não Perturbe"; a tela permanece bloqueada até que o usuário confirme o recebimento

a mensagem surge como um pop-up sobre o conteúdo em uso; um som alto e vibração são emitidos, mesmo com o aparelho no modo silencioso ou "Não Perturbe"; a tela permanece bloqueada até que o usuário confirme o recebimento Conteúdo do alerta: informa o tipo de risco (como vendaval, alagamento ou deslizamento), orientações de segurança e locais adequados para abrigo

informa o tipo de risco (como vendaval, alagamento ou deslizamento), orientações de segurança e locais adequados para abrigo Gratuito e sem cadastro: não exige aplicativo, CEP ou registro; basta estar com o celular ligado e conectado à rede 4G ou 5G na área de risco

Gravidade dos alertas

Verde: situações de normalidade

situações de normalidade Amarelo: alerta moderado

alerta moderado Laranja: alerta alto

alerta alto Vermelho: alerta muito alto

alerta muito alto Roxo: alertas de ação imediata

Principais vantagens

Rapidez: milhões de mensagens enviadas em poucos segundos

milhões de mensagens enviadas em poucos segundos Alcance: atinge todos os usuários na região, incluindo visitantes e turistas

atinge todos os usuários na região, incluindo visitantes e turistas Confiabilidade: funciona mesmo em situações de congestionamento das redes

funciona mesmo em situações de congestionamento das redes Sem custo: não gera cobrança para o usuário

Orientações da Defesa Civil em caso de alerta vermelho