"Cell Broadcast"
Notícia

"Alerta severo" é enviado pela primeira vez para Região Metropolitana; entenda como funciona

Tecnologia dispensa cadastro e permite o envio de avisos sobre situações de risco com som alto e mensagem exibida na tela

Leonardo Martins

