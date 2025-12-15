"Alerta severo" é enviado pela primeira vez para Região Metropolitana; entenda como funciona

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta severo na tarde desta segunda-feira (15) para a ocorrência de tempestades com rajadas de vento superiores a 90 km/h.
Esta foi a primeira vez que foi utilizada a ferramenta denominada Cell Broadcast (transmissão celular, em português), sistema de alertas da Defesa Civil empregado em situações de risco severo ou extremo decorrentes de condições climáticas adversas.
Por volta das 15h15min, celulares de moradores de Porto Alegre e da Região Metropolitana receberam a notificação. O alerta vermelho, válido até as 16h30min, orientou que a população buscasse abrigo longe de árvores, placas e postes de energia elétrica.
Como funciona o sistema
Segundo a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), o Cell Broadcast é um sistema de difusão de mensagens de emergência que envia alertas diretamente para todos os celulares conectados a uma área geográfica específica, definida pela cobertura das antenas de telefonia.
A tecnologia dispensa qualquer tipo de cadastro e permite o envio de avisos sobre situações de risco, como alagamentos e deslizamentos, com som alto e mensagem exibida na tela, mesmo quando o aparelho está no modo silencioso.
O alerta se sobrepõe ao conteúdo em uso, só é encerrado após a confirmação do usuário, não utiliza dados móveis, é gratuito e atua de forma complementar ao SMS.
Passo a passo
- Disparo pelo poder público: a Defesa Civil ou outro órgão responsável emite o alerta para as antenas de telefonia da região afetada
- Transmissão pelas operadoras: as operadoras repassam a mensagem por uma rede exclusiva, sem sobrecarregar os serviços de voz e dados
- Aviso imediato no celular: a mensagem surge como um pop-up sobre o conteúdo em uso;
um som alto e vibração são emitidos, mesmo com o aparelho no modo silencioso ou "Não Perturbe"; a tela permanece bloqueada até que o usuário confirme o recebimento
- Conteúdo do alerta: informa o tipo de risco (como vendaval, alagamento ou deslizamento), orientações de segurança e locais adequados para abrigo
- Gratuito e sem cadastro: não exige aplicativo, CEP ou registro; basta estar com o celular ligado e conectado à rede 4G ou 5G na área de risco
Gravidade dos alertas
- Verde: situações de normalidade
- Amarelo: alerta moderado
- Laranja: alerta alto
- Vermelho: alerta muito alto
- Roxo: alertas de ação imediata
Principais vantagens
- Rapidez: milhões de mensagens enviadas em poucos segundos
- Alcance: atinge todos os usuários na região, incluindo visitantes e turistas
- Confiabilidade: funciona mesmo em situações de congestionamento das redes
- Sem custo: não gera cobrança para o usuário
Orientações da Defesa Civil em caso de alerta vermelho
- Mantenha-se informado sobre a evolução do evento, inclusive durante a noite
- Se observar quaisquer sinais de deslizamentos de terra (tais como rachaduras no terreno ou nas paredes; inclinação em postes e árvores; barulhos ou vibrações nas paredes, no piso ou no teto), saia imediatamente
- Comunique às autoridades (Defesa Civil municipal, Corpo de Bombeiros) sobre os sinais constatados a respeito de deslizamento de terra
- Esteja pronto para sair ou saia de locais com riscos de alagamentos, inundações, enxurradas, deslizamentos de terra
- Não atravesse áreas inundadas ou alagadas (a pé ou de carro)
- Busque abrigo ou permaneça em locais de segurança até cessarem as fontes de risco
- Não exponha a si mesmo e seus familiares a riscos
- Colabore com as pessoas com dificuldade de mobilidade, como crianças e idosos, caso precisem sair rapidamente
- Se possível, compartilhe informações com moradores próximos
- Obedeça às orientações do Plano de Contingência da sua cidade e as informações locais sobre como agir
- Se precisar sair rapidamente, garanta a segurança dos animais domésticos levando-os consigo ou deixando-os soltos de guias, coleiras e gaiolas
- Não retorne para as áreas que foram evacuadas até que os órgãos oficiais informem que o local é seguro