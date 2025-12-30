Ambiente

Estado de atenção
Notícia

Alerta de temporais: saiba como fica o tempo em Santa Catarina na virada para 2026

Quarta-feira (31) terá períodos de sol intercalados com pancadas de chuva, que tendem a ganhar intensidade ao longo das horas

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS