Alerta de temporais: saiba como fica o tempo em Santa Catarina na virada para 2026

Chuva das últimas 24 horas já ultrapassa média do mês em cidades catarinenses. Defesa Civil de SC / Reprodução

Após dias marcados por chuva, Santa Catarina deve enfrentar mais instabilidade nesta quarta-feira (31), data que marca o fim de 2025. Nas últimas 24 horas, o volume acumulado foi de 188,5 milímetros em Florianópolis, enquanto o previsto para todo o mês de dezembro na cidade era de 136 milímetros.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, um sistema de baixa pressão formado na costa se desloca para o alto-mar, capaz de influenciar no transporte de umidade e na ocorrência de temporal no território catarinense.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que há potencial de perigo de chuva intensa para todas as regiões ao longo da quarta-feira. Além disso, há risco de acúmulo de chuva em áreas da Grande Florianópolis, do Vale do Itajaí e do Norte.

Como fica o tempo no último dia do ano

Durante a tarde e à noite, a presença de calor e umidade favorece temporais acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo em todas as regiões de SC, destaca a Defesa Civil.

Na metade leste do Estado, há alto risco para alagamentos, enxurradas, deslizamentos pontuais, queda de galhos e árvores e destelhamentos. Nas demais áreas, também há perigo, embora em menor intensidade.

Apesar dos avisos de temporais ao longo do dia, não há risco para o horário da virada do ano. A previsão indica apenas condição de chuva fraca e isolada, com vento soprando com intensidade fraca, abaixo de 10 km/h.

A temperatura permanece semelhante à registrada nos dias anteriores, com máximas de até 33°C entre o Vale do Itajaí e o Litoral Norte e entre 25°C e 30°C nas demais porções.

E os primeiros dias de 2026?

A quinta-feira (1º) será de céu encoberto em Santa Catarina. Durante a madrugada e o período da manhã, não são descartados episódios de chuvas de fraca e moderada.

Já entre o fim da manhã e a noite, a instabilidade tende a se intensificar, com temporais e pancadas de chuva.

Conforme a Defesa Civil, as áreas mais afetadas incluem as regiões entre o Litoral Norte e a Grande Florianópolis, além de partes dos Planaltos e do Litoral Sul. O risco é alto para alagamentos e enxurradas pontuais, queda de galhos e árvores e destelhamentos. Nas demais localidades, o alerta é moderado.

Novamente, a temperatura alcança os 33°C no Litoral Norte e no Vale do Itajaí, enquanto nas outras fica em torno de 30°C. A exceção é a Serra, onde os termômetros não ultrapassam os 26°C.

Na sexta (2) e no sábado (3), o vento vira para o quadrante sul, com rajadas que podem passar de 80 km/h na costa catarinense. As madrugadas seguem nubladas, e as manhãs terão sol entre nuvens, com o padrão típico de verão: calor e sensação de abafamento.