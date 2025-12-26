Abafamento e instabilidade persistem no Rio Grande do Sul durante o último final de semana do ano

Em Porto Alegre, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva forte durante o sábado e o domingo. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

No último fim de semana de 2025, o tempo no Rio Grande do Sul deve seguir o mesmo padrão que marcou a última semana: calor, abafamento e instabilidade. A combinação de ar quente e úmido com a passagem de uma frente fria mantém a condição para pancadas de chuva e temporais, reforçando a sensação típica de verão no Estado.

— Temos um cenário que chamamos de pré-frontal, que antecede a chegada de uma frente fria, e é quando a atmosfera traz esse ar mais aquecido para o sul do Brasil. Já tem bastante umidade, bastante calor, mas deve ganhar bem mais força no final de semana — prevê o meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Murilo Lopes.

A combinação de ar quente e úmido com a passagem de uma frente fria favorece a formação de temporais em boa parte do Estado no sábado (27). Segundo a Defesa Civil do Estado, durante a manhã, as tempestades, com chuva forte a intensa e granizo isolado, atuam na Campanha, Sul e parte do Litoral.

Na tarde e noite, a condição se espalha para todo o Estado. Alguns municípios podem registrar acumulados superiores aos 75 milímetros ao dia, rajadas de vento que se aproximam dos 90 km/h e queda de granizo, principalmente na Campanha, Centro e Sul. No Noroeste e no Norte, a chuva aparece de forma mais isolada, acrescenta a Climatempo.

O domingo (28), segue favorável à instabilidade em todo o Estado, com períodos nublados em quase todas as regiões. Os temporais, que podem vir acompanhados de vento e granizo, devem ser registrados na Metade Norte, Fronteira Oeste e Região Central. Nas demais áreas, há chances de pancadas isoladas com menor intensidade.

Confira como fica o tempo na sua região no sábado (27) e no domingo (28)

Região Metropolitana

Céu nublado com chance de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. No domingo, possibilidade de queda de granizo. Em Porto Alegre, a mínima será de 24°C, e a máxima, de 32°C no sábado.

Serra

Chances de chuva, trovoadas e queda de granizo durante o final de semana. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19°C e 32°C no sábado.

Campanha

Segundo o Inmet, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada em ambos os dias. Em Bagé, as marcas variam entre 23°C e 30°C no sábado.

Fronteira Oeste

No sábado, chance de chuva e trovoadas isoladas. No domingo, possibilidade de temporais. Em Uruguaiana, as temperaturas ficam entre 24°C e 34°C no sábado.

Litoral Norte

Muitas nuvens durante os dois dias, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva e mormaço. Em Tramandaí, a mínima será de 24°C, e a máxima, de 32°C no sábado.

Região Central

Pancadas de chuva e trovoadas isoladas podem aparecer a qualquer momento do final de semana, de acordo com o Inmet. No domingo, possibilidade de queda de granizo. Em Faxinal do Soturno, mínima de 24°C e máxima de 32°C no sábado.

Norte