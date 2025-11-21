Zona Azul da COP30 reabre após incêndio, mas negociações ficam para sexta-feira

Área ficou fechada após incêndio. AFPTV / AFP

A organização da COP30 anunciou na noite desta quinta-feira (20) que reabriu a Zona Azul, área central das negociações em Belém (PA). A medida aconteceu às 20h40min após uma inspeção do Corpo de Bombeiros, segundo o g1.

O espaço permaneceu fechado por aproximadamente seis horas, devido ao incêndio que atingiu o Pavilhão dos Países na tarde desta quinta.

A nota divulgada à imprensa, afirma que os bombeiros avaliaram a estrutura e que consideraram o local seguro para retomada das atividades.

Com o funcionamento da área, o governo brasileiro obteve um novo alvará de operação e devolveu o espaço à gestão da Convenção do Clima da ONU (UNFCCC).

Mesmo com a reabertura, não serão realizada plenárias nesta quinta-feira. As sessões formais devem ser retomadas na manhã de sexta (21), abertas às delegações e com transmissão online.