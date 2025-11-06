Vento de 100 km/h e até 100 mm de chuva: ciclone extratropical traz risco ao RS nesta sexta-feira

A chuva começa já no fim da noite desta quinta-feira pela Fronteira Oeste e pela Campanha. André Ávila / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul deve enfrentar condições climáticas severas nesta sexta-feira (7) com a chegada do ciclone extratropical. A previsão indica temporais com até 100 milímetros de chuva, vento de 100 km/h e risco de transtornos em diversas regiões do Estado, especialmente no Norte.

De acordo com a Climatempo, o sistema deve impulsionar acumulados de chuva na casa dos 60 milímetros. Mas não se descarta a possibilidade de ultrapassar os 100 milímetros em alguns pontos. A média do mês de novembro costuma variar entre 140 e 180 milímetros, a depender da região.

Além disso, as rajadas de vento variam entre 60 e 90 km/h. Podem ultrapassar os 100 km/h no Litoral Norte e no Nordeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta vermelho, de grande perigo. O comunicado inicia às 9h e se estende até o fim desta sexta.

As áreas em alerta são:

Norte

Noroeste

Missões

Litoral Norte

Litoral Médio

Região Central

Fronteira Oeste

Parte da Campanha

Parte do Sul

Região Metropolitana

Região dos Vales

Acumulados de chuva

Tramandaí: 68,7 milímetros

68,7 milímetros Imbé: 68,7 milímetros

68,7 milímetros Cidreira: 67,6 milímetros

67,6 milímetros Caçapava do Sul: 65,3 milímetros

65,3 milímetros Encruzilhada do Sul: 63,7 milímetros

Quando começa a chuva

A chuva começa já no fim da noite desta quinta-feira (6), na Fronteira Oeste e na Campanha. A tendência, conforme a Climatempo, é que a precipitação ganhe intensidade durante a madrugada nessas áreas e nas Missões.

A instabilidade se espalha para o restante do Estado no decorrer das horas.

Em todo o Estado, as rajadas de vento ficam mais fortes já no fim da madrugada.

À medida que a instabilidades se concentra na metade norte, a chuva enfraquece gradualmente nas demais áreas.

Intensidade da chuva por região na sexta-feira

Fronteira Oeste: mais forte durante a madrugada

mais forte durante a madrugada No Sul e em áreas da Campanha: maior intensidade a partir da metade da manhã e início da tarde

maior intensidade a partir da metade da manhã e início da tarde Regiões mais centrais do RS, Metropolitana, Costa Doce, Litoral e Noroeste: pancadas mais fortes à tarde e à noite

pancadas mais fortes à tarde e à noite Serra e Nordeste: mais intensa à noite

Tendência para o fim de semana

No sábado (8), o ciclone extratropical atua na costa litorânea, o que irá diminuir a concentração de chuva no Oeste, Missões e no Noroeste, embora ainda seja prevista muita nebulosidade.

Na metade Leste, a precipitação ainda pode ser intensa entre a manhã e a tarde.

Outro ponto é que as rajadas de vento seguirão fortes nas áreas próximas ao litoral.

Já no domingo (9), o sistema meteorológico se afasta da costa do Rio Grande do Sul e dá espaço ao tempo estável. O dia terá predomínio de sol entre poucas nuvens.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (7)

Região Metropolitana

Nublado com chuva durante o dia e a noite. À tarde, ocorre temporal. Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 18ºC.

Serra

Dia nublado e com chuva de manhã e temporal à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 11ºC e 19ºC.

Campanha

Chuvoso durante o dia e a noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 12ºC e 16ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de tempo nublado com temporal de manhã e à tarde. À noite, as nuvens diminuem e não chove. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 13ºC e 22ºC.

Sul

Chuvoso durante o dia todo. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 19ºC.

Litoral Norte

Chuvoso durante o dia todo. Em Capão da Canoa, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 19ºC.

Centro

Sexta-feira nublada com chuva forte durante o dia. À noite, diminui de intensidade, mas não para. Em Santa Maria, mínima de 14ºC e máxima de 18ºC.

Norte

Previsão de tempo nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Passo Fundo, a mínima é de 14ºC, e a máxima, de 20ºC.

Noroeste

Nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal. Em Santa Rosa, mínima de 18ºC e máxima de 24ºC.