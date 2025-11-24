Ambiente

Previsão do tempo
Notícia

Terça-feira no RS será ensolarada e com máximas que podem chegar aos 30ºC

Pode haver névoa ao amanhecer em áreas da Serra e da Campanha, mas o dia segue sem previsão de chuva

Leonardo Martins

