Terça-feira no RS será ensolarada e com máximas que podem chegar aos 30ºC

A terça-feira (25) deve ser de tempo firme e calor na maior parte do território gaúcho, com os termômetros podendo chegar a 30ºC em Uruguaiana, na Fronteira Oeste.

Na Capital, as temperaturas variam entre 16ºC e 27ºC. Já em Caxias do Sul, na Serra, há possibilidade de nevoeiro ao amanhecer, com mínima de 13ºC e máxima de 25ºC.

Também pode haver névoa em Bagé, na Campanha. Durante a tarde, a nebulosidade se mantém na região, mas não chove. As temperaturas variam entre 14ºC e 27ºC.

Em Pelotas, na região Sul, o dia será nublado, mas sem chance de chuva. Os termômetros variam entre 17ºC e 25ºC.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (25)

Região Metropolitana

Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 27ºC.

Serra

Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 25ºC.

Campanha

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde, mas sem chuva. Em Bagé, as marcas ficam entre 14ºC e 27ºC.

Fronteira Oeste

Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 17ºC e 30ºC.

Sul

Dia de sol com muitas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros variam entre 17ºC e 25ºC.

Litoral Norte

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 23ºC.

Centro

Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Santa Maria, mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 14ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste