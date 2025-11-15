Tempestades com granizo e ventos fortes podem atingir cidades do RS neste domingo, segundo Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre o risco de tempestades a partir do domingo (16) em nove Estados, entre eles o Rio Grande do Sul. A instabilidade também deve atingir o Paraná, onde sete pessoas morreram, na semana passada, após a passagem de um tornado.
A previsão é de:
- chuvas fortes
- trovoadas
- queda de granizo
- ventos de mais de 100 km/h
Os fenômenos podem se estender pela segunda-feira (17).
No Estado, as regiões sob "grande perigo" são:
- Fronteira Oeste
- Noroeste
- Norte
- Campanha
A faixa leste também está em alerta de "perigo", conforme classificação do Inmet.
No RS e nos Estados de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, a situação de "grande perigo", segundo o alerta vermelho do Inmet, aponta para o risco de:
- danos em edificações
- corte de energia elétrica
- estragos em plantações
- queda de árvores
- alagamentos
- transtornos no transporte rodoviário
São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Rio de Janeiro também podem ser afetados pelo tempo instável, em menor intensidade.
Frente fria
A frente fria está associada à formação de um ciclone extratropical próximo à foz do Rio da Prata, na fronteira entre a Argentina e o Uruguai.
"Esta será uma frente fria intensa para a época do ano e deverá promover fortes instabilidades em seu avanço rumo aos Estados do Centro-Oeste e Sudeste", informou o Instituto Nacional de Meteorologia.
A partir da madrugada de segunda-feira, cidades de São Paulo podem ser afetadas. Em um primeiro momento, os efeitos meteorológicos devem ser observados em municípios do sudoeste paulista, mas depois todo o Estado deve enfrentar "tempo severo", de acordo com as previsões do Inmet.
Após a passagem da frente fria, as temperaturas devem cair significativamente. Há previsão de geadas no Sul a partir da terça-feira (18).