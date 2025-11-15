Tempestades com granizo e ventos fortes podem atingir cidades do RS neste domingo, segundo Inmet

Rajadas podem passar de 100 km/h no Estado. André Ávila / Agencia RBS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre o risco de tempestades a partir do domingo (16) em nove Estados, entre eles o Rio Grande do Sul. A instabilidade também deve atingir o Paraná, onde sete pessoas morreram, na semana passada, após a passagem de um tornado.

A previsão é de:

chuvas fortes

trovoadas

queda de granizo

ventos de mais de 100 km/h

Os fenômenos podem se estender pela segunda-feira (17).

No Estado, as regiões sob "grande perigo" são:

Fronteira Oeste

Noroeste

Norte

Campanha

A faixa leste também está em alerta de "perigo", conforme classificação do Inmet.

Áreas sob alerta do Inmet. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet / Reprodução

No RS e nos Estados de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, a situação de "grande perigo", segundo o alerta vermelho do Inmet, aponta para o risco de:

danos em edificações

corte de energia elétrica

estragos em plantações

queda de árvores

alagamentos

transtornos no transporte rodoviário

São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Rio de Janeiro também podem ser afetados pelo tempo instável, em menor intensidade.

Frente fria

A frente fria está associada à formação de um ciclone extratropical próximo à foz do Rio da Prata, na fronteira entre a Argentina e o Uruguai.

"Esta será uma frente fria intensa para a época do ano e deverá promover fortes instabilidades em seu avanço rumo aos Estados do Centro-Oeste e Sudeste", informou o Instituto Nacional de Meteorologia.

A partir da madrugada de segunda-feira, cidades de São Paulo podem ser afetadas. Em um primeiro momento, os efeitos meteorológicos devem ser observados em municípios do sudoeste paulista, mas depois todo o Estado deve enfrentar "tempo severo", de acordo com as previsões do Inmet.